Французький Total "на тлі зневаги до Росії" замовив вантаж нафти в ОАЕ на танкері Moscow Spirit

Про це повідомляє Bloomberg, згідно з даними відстеження танкерів, зібраними портовими агентами.

Нафтовий танкер Moscow Spirit, найнятий судноплавним підрозділом TotalEnergies SA, пливе до Роттердама, Нідерланди, з вантажем близько 1 мільйона барелів еміратської нафти на борту.

Ця ж компанія також має нафту ОАЕ на супертанкері, який прямує до Єгипту. Цілком можливо, що партія також опиниться в Європі.

Видання зазначає, що попередні вантажі з ОАЕ в Європу були доставлені в травні 2020 року, коли Covid-19 викликав дефіцит на нафтових ринках, та зараз, "на тлі зневаги до Росії" і відмови від російських енергоносіїв, поставки відновлюються.

Додамо, що у ЄС зараз триває дискусія навколо нового пакету санкцій, який зокрема включатиме й певний варіант ембарго на нафту з Росії.

Також відзначимо, що французький енергетичний гігант Total відмовився від закупівлі російської нафти та інвестицій у проєкти в РФ ще у другій половині березня.

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