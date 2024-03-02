"Динамо" через травму втратило свого ключового футболіста
Атакувальний півзахисник київського "Динамо" Віталій Буяльський отримав травму
Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".
Через травму Віталій Буяльський спостерігав за матчем 19-го туру УПЛ "Динамо" - "Чорноморець" (1:0) з трибуни. Капітан київського топ-клубу має проблеми з гомілкостопним суглобом правої ноги.
За прогнозами лікарів, півзахисник зможе повернутися на поле щонайменше за два-три тижні. Він пропустить матчі проти "Вереса" та "Зорі".
У нинішньому сезоні Буяльський провів за "Динамо» 19 матчів, забив 7 голів та віддав 9 результативних передач.
- У суботу, 2 березня, відбулося відразу кілька поєдинків у межах Української Прем'єр-ліги.
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