"Динамо" через травму втратило свого ключового футболіста

Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".

Через травму Віталій Буяльський спостерігав за матчем 19-го туру УПЛ "Динамо" - "Чорноморець" (1:0) з трибуни. Капітан київського топ-клубу має проблеми з гомілкостопним суглобом правої ноги.

За прогнозами лікарів, півзахисник зможе повернутися на поле щонайменше за два-три тижні. Він пропустить матчі проти "Вереса" та "Зорі".

У нинішньому сезоні Буяльський провів за "Динамо» 19 матчів, забив 7 голів та віддав 9 результативних передач.