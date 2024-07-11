Колумбія перемогла Уругвай та вийшла у фінал Копа Америки
У півфіналі Копа Америки-2024 збірна Колумбії перемогла Уругвай
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч Уругвай - Колумбія закінчився з рахунком 1:0 на користь колумбійців. Єдиний мʼяч був забитий на 39-й хвилині, відзначився Хефферсон Лерма.
У фіналі Копа Америки Колумбія зіграє проти Аргентини. Матч відбудеться у ніч з 14 на 15 липня.
Копа Америка-2024
Півфінал
11 липня
Уругвай - Колумбія 0:1
Гол: Лерма, 39
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