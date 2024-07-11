Колумбія перемогла Уругвай та вийшла у фінал Копа Америки

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч Уругвай - Колумбія закінчився з рахунком 1:0 на користь колумбійців. Єдиний мʼяч був забитий на 39-й хвилині, відзначився Хефферсон Лерма.

У фіналі Копа Америки Колумбія зіграє проти Аргентини. Матч відбудеться у ніч з 14 на 15 липня.

Копа Америка-2024

Півфінал

11 липня

Уругвай - Колумбія 0:1

Гол: Лерма, 39