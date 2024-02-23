"Манчестер Юнайтед" запланував революційну чистку складу. Деталі
Англійський "Манчестер Юнайтед" готовий провести масштабну чистку складу під час літнього трансферного вікна
Про це повідомляє ESPN.
За інформацією джерела, в МЮ є ресурси, щоб витратити кошти в літнє трансферне вікно. Проте є занепокоєння щодо порушення правил фінансового фейр-плею. Тому англійський клуб хоче збільшити бюджет коштом продажу деяких гравців.
Під питанням майбутнє одразу 11 футболістів першої команди "Манчестер Юнайтед". Англійський топ-клуб можуть покинути Крістіан Еріксен, Рафаель Варан, Каземіро, Гаррі Маґвайр, Скотт Мактоміней, Аарон Ван-Біссака та Віктор Ліндельоф.
Французький форвард Антоні Марсьяль піде на правах вільного агента. МЮ хоче припинити співпрацю з гравцями, які зараз перебувають в оренді. Це Джейдон Санчо, Донні ван де Бек, Факундо Пельїстрі та Брендон Вільямс.
Серед трансферних цілей англійці хочуть підписати нападника та захисника.
- У турнірній таблиці АПЛ "Манчестер Юнайтед" займає шосту позицію. Команда відстає від зони ЛЧ на 5 очок.
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