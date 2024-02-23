Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Футбол "Манчестер Юнайтед" запланував революційну чистку складу. Деталі

"Манчестер Юнайтед" запланував революційну чистку складу. Деталі

23 лютого, 2024 п'ятниця
18:59
Футбол "Манчестер Юнайтед", Бруну Фернандеш, АПЛ

Англійський "Манчестер Юнайтед" готовий провести масштабну чистку складу під час літнього трансферного вікна

Про це повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, в МЮ є ресурси, щоб витратити кошти в літнє трансферне вікно. Проте є занепокоєння щодо порушення правил фінансового фейр-плею. Тому англійський клуб хоче збільшити бюджет коштом продажу деяких гравців.

Під питанням майбутнє одразу 11 футболістів першої команди "Манчестер Юнайтед". Англійський топ-клуб можуть покинути Крістіан Еріксен, Рафаель Варан, Каземіро, Гаррі Маґвайр, Скотт Мактоміней, Аарон Ван-Біссака та Віктор Ліндельоф.

Французький форвард Антоні Марсьяль піде на правах вільного агента. МЮ хоче припинити співпрацю з гравцями, які зараз перебувають в оренді. Це Джейдон Санчо, Донні ван де Бек, Факундо Пельїстрі та Брендон Вільямс.

Серед трансферних цілей англійці хочуть підписати нападника та захисника. 

  • У турнірній таблиці АПЛ "Манчестер Юнайтед" займає шосту позицію. Команда відстає від зони ЛЧ на 5 очок.
Теги:
Спорт
Манчестер Юнайтед
Прем'єр-ліга Англії
Читайте також:
Сергій Лавров
23 лютого, 2024 п'ятниця
"Зеленський перетворив українців на "витратний матеріал": російські фейки за 22 лютого
депортація дітей
22 лютого, 2024 четвер
Гауляйтер ТОТ Запоріжжя Балицький визнав депортацію українців і натякнув на страти в окупації, - ISW
Ван Ї
22 лютого, 2024 четвер
"Історія розсудить, хто мав рацію": голова МЗС Китаю закликав Україну та РФ розпочати мирні переговори
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.21
    Купівля 38.21
    Продаж 38.74
  • EUR
    Купівля 41.3
    Продаж 42.09
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
23 лютого
20:12
Оновлено
літак ДРЛВ А-50 ВКС
Сили оборони України знищили російський літак А-50
20:02
OPINION
Оксана Забужко
Режисер Лозниця: чи той цвіт "наш"?
19:48
Оновлено
Володимир Зеленський і Метте Фредеріксен
Зеленський прибув до Львова та підписав з прем'єркою Данії Фредеріксен безпекову угоду
19:29
Т-62, Крим
Росія перекинула у Крим десятки радянських танків Т-62, - "Атеш"
19:28
Сергій Пашинський
ВАКС оголосив перерву в засіданні про обрання запобіжного заходу екснардепу Пашинському
19:19
прапор Росії
В Україні задокументували 64 тис. злочинів російських окупантів із понад 120 тис. зареєстрованих
19:19
Сергій Пашинський
Адвокати Пашинського заявили, що частина доказів, зібраних НАБУ, є недопустимими: БЕБ могло зібрати їх протиправно
19:04
Снайпер ЗСУ
Протягом доби на фронті відбулося 58 боєзіткнень, Сили оборони відбили 18 атак ворога на п'яти напрямках
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 730-го дня війни: знищені російські зенітно-ракетні комплекси "Тор-М2" і "Стріла-10" та військова підтримка від Данії на €1,8 млрд
18:53
Оновлено
Влучання у Дніпрі
Росія обстріляла Україну "шахедами" та ракетами: у Дніпрі з-під завалів багатоповерхівки витягнули тіла двох людей, на Одещині троє загиблих
18:51
росія дипломат
У відповідь на 13-й пакет санкції РФ розширила "стоп-лист" європейських політиків, яким заборонено в’їзд до країни
18:45
Українські урядовці прибули на кордон з Польщею, але зустріч з польськими колегами не відбулася
18:40
Ексклюзив
FPV-дрон KH-S7
Потрібен новий тип БПЛА із захистом від РЕБ: командир спецпідрозділу ударних дронів "Білий орел" про мілітарі-розвиток
18:29
Росія продовжує продукувати фейки
"Пенсіонерів готують до оборони Харкова": роспропаганда запустила новий фейк
18:19
Канада
У переліку 10 осіб і 153 організації: Канада оголосила додаткові санкції проти РФ
18:12
Новини компаній
"Насолити заради перемоги": мережа супермаркетів NOVUS перетворює сіль на дрони
18:09
Пресреліз
Телеканал "Еспресо: Біла Церква" став доступним в Т2
18:09
зерно пшениці
В одному з районів Донеччини окупанти за ніч знищили майже 500 тонн зерна
18:06
На фото: Юлія Лущинська
Співачка Лущинська зізналася, що думала про самогубство через хейт за пісню "Танцюю гопака"
18:05
OPINION
Wojciech Przybylski (Войцех Пшибильський), головред visegradinsight.eu. Фото Newssky
Українці, ваша боротьба — наша боротьба. Ми у взаємному боргу
18:05
OPINION
Віктор Каспрук
Врятувати Україну може Норвегія. Вона має для цього все
17:57
CAS: Спортивний арбітражний суд
CAS відхилив апеляцію Росії на повернення до МОК
17:54
Оновлено
санкції проти Росії
Представники влади, енергокомпанії, платіжна система "Мир": США опублікували список нових санкцій проти РФ за її агресію в Україні
17:50
Огляд
Українські школи в Польщі
Українська школа у Польщі: як знайти, особливості навчання та різниця в програмах
17:49
ФСБ
Катував цивільних струмом і голодом під час окупації Харківщини: працівнику ФСБ оголосили підозру
17:40
На фото: Потап у Маямі
Потап у Маямі похизувався фото з нареченим Меган Фокс, яка принизила українок
17:33
Представник ГУР Вадим Скібіцький
КНДР поставила Росії 1,5 млн боєприпасів виробництва 1970-1980-х років, - ГУР
17:30
Ексклюзив
Костянтин Жеваго
Японія надає рекордну допомогу Україні, підтримуючи в такий спосіб США та ЄС, - Жеваго
17:27
Оновлено
Стадіон Динамо ім. Лобановського
"Кривбас" розгромив ЛНЗ у першому матчі після зимової паузи. Розклад 18-го туру УПЛ
17:20
НБУ випустив вертикальну банкноту. Це друга пам'ятна купюра з початку великої війни
17:00
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Як вижити у цій війні. Чому Захід так панькається з Росією
16:52
Огляд
"Зона інтересу"
Вийти із "Зони інтересу": що подивитися на вихідних
16:48
Війна
"Війна в Україні – це гігантська фінансова піраміда": фейки іноземних ЗМІ за 23 лютого
16:48
СБУ затримала в Києві керівників підконтрольного ФСБ інтернет-провайдера з Донецька
16:44
На фото: Костянтин Костишин
Актор Костишин, який нині в ЗСУ, розповів про зйомки в російському серіалі "Повернення Мухтара"
16:40
Памела Салем
Зірка фільмів про Джеймса Бонда Памела Салем померла у віці 80 років
16:23
вовк
"Злякався вовків і виліз на дерево": порушник не дістався Молдови і здався прикордонникам
16:13
Threads
Meta почала тестувати в Threads дві нові функції
16:11
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:06
OPINION
Богдан Данилишин
Блокування кордону: імпортери шукають обхідні шляхи
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV