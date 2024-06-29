"Шахтар" розгромив "Сараєво" у першому матчі після відпустки
У суботу, 29 червня, донецький "Шахтар" впевнено переміг боснійське "Сараєво" у товариському матчі
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Перший матч "Шахтаря" на зборах у Словенії закінчився впевненою перемогою українців над "Сараєво" з рахунком 4:1. Голи у ворота команди з Боснії і Герцеговини забили Данило Сікан, Дмитро Криськів, Лассіна Траоре та Егіналду.
Українській команді не допомогли гравці, які брали участь в Євро-2024 у складі національної команди України: Георгій Судаков, Тарас Степаненко, Валерій Бондар, Юхим Конопля, Микола Матвієнко та Олександр Зубков. Ці футболісти ще перебувають у відпустці.
Контрольний матч
29 червня
"Шахтар" (Україна) - "Сараєво" "Боснія і Герцеговина) 4:1
Голи: Сікан, 12, Криськів, 32, Траоре, 67 (пен.), Егіналду, 84 - Олівейра, 51
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Чемпіонат України з футболу стартує 3 серпня. "Динамо" та "Шахтар" зіграють між собою в 11-му та 26-му турах. Базові дати - 26 жовтня і 26 квітня відповідно.
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