"Шахтар" розгромив "Сараєво" у першому матчі після відпустки

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Перший матч "Шахтаря" на зборах у Словенії закінчився впевненою перемогою українців над "Сараєво" з рахунком 4:1. Голи у ворота команди з Боснії і Герцеговини забили Данило Сікан, Дмитро Криськів, Лассіна Траоре та Егіналду.

Українській команді не допомогли гравці, які брали участь в Євро-2024 у складі національної команди України: Георгій Судаков, Тарас Степаненко, Валерій Бондар, Юхим Конопля, Микола Матвієнко та Олександр Зубков. Ці футболісти ще перебувають у відпустці.

Контрольний матч

29 червня

"Шахтар" (Україна) - "Сараєво" "Боснія і Герцеговина) 4:1

Голи: Сікан, 12, Криськів, 32, Траоре, 67 (пен.), Егіналду, 84 - Олівейра, 51