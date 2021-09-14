Габарити Кличка, удар Тайсона, ноги Алі: Ф'юрі "сконструював" ідеального боксера та дійшов приголомшливого висновку

Про це він заявив у інтерв'ю каналу Frank Warren's Queensberry Promotions в YouTube.

За словами Ф'юрі, він володіє якостями, які вирізняли таких легенд боксу, як американці Мохаммед Алі та Майк Тайсон, британець Леннокс Льюїс і українець Володимир Кличко.

"Буквально сьогодні ми з моїм тренером Шугаром Хіллом говорили про те, що Мохаммеда Алі особливим робила чудова робота ніг. У Майка Тайсона були швидкість і удар, що дозволяють змінити хід бою. Леннокс Льюїс володів величезною міццю, бажанням йти вперед та агресією. Володимир Кличко був незручним через свої габарити. Якщо ви зберете їх воєдино, то вийду я", - сказав Ф'юрі.

Він додав, що у кожного з них була одна чеснота, а він володіє усіма одразу.

"У одного - робота ніг, у другого - швидкість, у третього - габарити, у четвертого - мужність. Але якщо ви об'єднаєте їх в одного бійця, то вийде Тайсон Ф'юрі. Так що жоден з цих хлопців ніколи б мене не побив", - сказав Ф'юрі.

Тайсон Ф'юрі 9 жовтня у Лас-Вегасі (США) захищатиме титул чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради) у бою проти американця Деонтея Вайлдера.



Нагадаємо, 10 вересня Тайсон Ф'юрі заявив, що Олександр Усик має шанси перемогти Ентоні Джошуа.

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