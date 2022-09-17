Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Гарантії безпеки для України полягають у простій речі. Коли Володимир Путін буде точно знати про те, якщо він натисне ядерну кнопку, у цій ситуації прилетіть відповідь, і не від України. Тому, що є дві держави у світі, які можуть реально знищити одна одну - це США та РФ. Всі інші грають роль статистів у цьому театрі. Ми можемо здобути воєнну перемогу над Росією, очистити від них нашу територію, але, якщо у кремлі ухвалять рішення натиснути ядерну кнопку, у цей момент ми нічого не зможемо зробити", - пояснив Портников.

Журналіст переконаний, що ядерна зброя змінює політику держав.

"США чи Велика Британія мають діяти з Україною по тому сценарію, як вони діяли з Фінляндією. Якщо США говорять, що вони не готові давати такі гарантії Україні, тому що не хочуть прямого конфлікту з РФ, значить Україна з РФ буде воювати або до своєї загибелі, або до загибелі РФ", - додав він.