Гауляйтер Криму Аксьонов не впевнений, що армія РФ зможе захистити півострів, - британська розвідка
Так званий голова Криму Сергій Аксьонов не впевнений, що російська армія зможе захистити півострів, тому створює власні воєнізовані формування
Про це йдеться в повідомленні британської розвідки.
"Так званий глава окупованого Росією Криму Сергій Аксьонов зіграв важливу роль у створенні кількох місцевих підрозділів, які часто заявляють про свою приналежність до козацької традиції. Більшість із них отримали напівофіційний статус резервних підрозділів регулярної армії", — зазначили там.
Основним елементом російського гарнізону у Криму є 22-й армійський корпус, який наразі здебільшого дислокований за межами півострова і зазнав значних втрат.
За даними британської розвідки, Аксьоонов стурбований здатністю регулярної армії РФ захистити півострів.
- Росіяни вивозять секретну документацію з окупованого Криму.
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