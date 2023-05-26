Про це йдеться в повідомленні британської розвідки.

"Так званий глава окупованого Росією Криму Сергій Аксьонов зіграв важливу роль у створенні кількох місцевих підрозділів, які часто заявляють про свою приналежність до козацької традиції. Більшість із них отримали напівофіційний статус резервних підрозділів регулярної армії", — зазначили там.

Основним елементом російського гарнізону у Криму є 22-й армійський корпус, який наразі здебільшого дислокований за межами півострова і зазнав значних втрат.

За даними британської розвідки, Аксьоонов стурбований здатністю регулярної армії РФ захистити півострів.