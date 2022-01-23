Газ не може бути важливішими за життя людей: У МЗС відповіли на заяву прем'єра Баварії про недоречність санкцій проти Росії
У Міністерстві закордонних справ України висловили розчарування висловлюваннями прем'єр-міністра землі Баварія Маркуса Зьодера про недоречність антиросійських санкцій
Про це повідомляє Укрінформ.
За словами речника МЗС Олега Ніколенка висловлювання глави баварського уряду Маркуса Зьодера особливо розчаровують на тлі останніх подій в українсько-німецьких відносинах.
"Вони завдають шкоди двостороннім відносинам та підважують міжнародні зусилля задля запобігання новим хвилям агресії Росії проти України та агресивних дій проти інших країн Європи", - сказав Ніколенко.
Він наголосив, що газ та прибутки компаній не можуть бути важливішими за мир та життя людей.
"Що стосується тези глави баварського уряду про те, що Росія - це "складний партнер, але не ворог Європи", то нагадуємо про цілу низку відверто ворожих дій Кремля щодо Німеччини: вбивство російськими спецслужбами опонентів в самому центрі Берліна, хакерські атаки на депутатів Бундестагу, масові кампанії з дезінформації німецького суспільства", - додав Ніколенко.
- Нагадаємо, 22 січня Маркус Зьодер заявив, що Росія не є ворогом Європи та висловився проти санкцій та закриття газопроводу "Північний потік-2".
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