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Генерал Павлюк розповів, як ЗСУ вдалося сповільнити темп просування росіян на Київщині та перейти у наступ

11 квітня, 2023 вiвторок
10:07
війна з Росією ЗСУ, українські військові

Перший заступник міністра оборони, генерал-лейтенант Олександр Павлюк розповів про те, яким був план Кремля з захоплення Києва, та завдяки чому він провалився

Про це він заявив у інтерв'ю РБК-Україна.

Зокрема Павлюк повідомив, що на Київщині початком російської оборони та українського наступу можна назвати другу половину березня.

"Тоді на Поліському напрямку окремі підрозділи окупантів перейшли до оборони. В подальшому ворог масово почав переходити до оборони на зайнятих рубежах, продовжуючи завдавати повітряних та ракетних ударів по наших населених пунктах", - сказав він.

Також за його словами, після успішного відбиття ворожої навали на столицю українські військові почали звільняти міста та села області. І вже 2 квітня Міністерство оборони України повідомило про звільнення Київщини від російських окупантів.

Він зазначив, що сповільнити темп просування противника вдалося шляхом руйнування мостів на підступах до Києва, знищення наведених ним переправ. Активні засадні дії (організація засідок) на шляхах просування противника не дозволяли йому розгорнутися у бойові порядки. Здійснювалось блокування російських окупаційних військ з західного та північного напрямку, створювались для них невигідні умови, після чого ми перейшли у контрнаступ.

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Відомо, що контрнаступальні дії Сили оборони почали проводити з 19 березня 2022 року. Тоді проводилися пошуково-ударні дії на напрямках Білогородка, Полісся та Бровари, а також були спроби витиснути його з Макарова, Бородянки, Великої Димерки, Нової (Старої) Басані. За результатами проведення цих контратак наші військові звільнили частину окупованих територій Київської області та створили передумови оточення значної частини російських підрозділів.

"Крім того, через підрив дамби в Козаровичах частина російських військ, які форсували річку Ірпінь в районі Мощуна, були відрізані від основних сил. Таким чином, решта ворожих підрозділів не змогли форсувати річку та розвинути наступ на Київ. Під час відступу ми здійснювали переслідування (ударно-пошукові дії) противника, захоплювали полонених та трофейну техніку. Ворог недооцінив готовність наших військ до ведення стійкої оборони, завчасне їх розгортання, підготовку оборонних рубежів. А найголовніше – масовий опір місцевого населення, в тому числі, на тимчасово окупованих територіях", - додав він.

  • 11 квітня стало відомо, що РФ розраховувала, що зможе швидко захопити Київ та встановити у столиці свою владу, проте після спротиву Сил оборони окупанти намагалися заблокувати місто.
російська армія
Київщина
ЗСУ
окупанти
Військові новини
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