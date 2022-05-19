Генерал Залужний на засіданні комітету НАТО: Говорили про успішні операції ЗСУ, високоточне далекобійне озброєння та системи ППО і ПРО для України
Україні вдалося відібрати у російського агресора стратегічну ініціативу і провести низку успішних контрнаступальних дій, але для розвитку успіху потрібне сучасне озброєння
Про це Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів на засіданні Військового комітету НАТО на рівні головнокомандувачів (начальників штабів) у форматі з Україною у четвер, повідомляє Генштаб ЗСУ.
"Нам вдалося відібрати у противника стратегічну ініціативу, завдати критичних втрат, змусити відмовитися від головної мети – захоплення міста Києва. Сьогодні ми не лише ведемо оборону. Нами проведено низку успішних контрнаступальних дій. Вдалося розблокувати Харків та Миколаїв, ведуться бої на Херсонському напрямку", - розповів генерал.
Залужний зазначив, що ЗСУ знищили флагманський крейсер "Москва", нанесли ураження ще трьом потужним кораблям, які складають основу Чорноморського флоту РФ.
"Але росіяни підтримують високу інтенсивність ракетних обстрілів, у середньому 10-14 балістичних і крилатих ракет на добу. Це загроза не тільки для України, а й для країн-членів НАТО. Адже кожна така ракета несе 400-600 кг тротилу. Тому важливо зміцнювати протиракетну оборону", - підкреслив він.
Головнокомандувач ЗСУ також зауважив, що збройна боротьба у ХХІ столітті комплексна, йдеться про поєднання операцій, що, у свою чергу, вимагає застосування сучасного високоточного далекобійного озброєння, ефективної системи ППО та ПРО.
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