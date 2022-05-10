Глава МЗС Франції назвав чотири головні помилки Путіна та сказав, що війна може бути "довгою і важкою"

Про це він сказав в ефірі телеканалу BFMTV.

"Перша помилка – думати, що Україна впаде… Навпаки – напад Росії зміцнив українську єдність. Це створило націю, яка героїчно бореться», - сказав очільник французької дипломатії.

Другою помилкою Путіна, на його думку, було "думати, що Європа була б крихкою у своїй реакції, натомість вийшло навпаки. Російська агресія змусила Європу перейти до динаміки рішень і єдності… Тобто Путін прямо підсилив солідарність Європейського Союзу", - зазначив міністр.

Третя помилка, за словами Ле Дріана, стосується НАТО щодо якого останніми роками "були питання і сумніви у солідарності". "І в результаті інтервенції альянс повернувся до своїх основ, до колективної солідарності у євроатлантичному просторі".

І, нарешті, щодо четвертої помилки Путіна міністр сказав: "Я думаю, що він переоцінив силу своєї армії".

Водночас, Ле Дріан зазначив, що війна може бути "довгою і важкою", тож Україні потрібно допомагати.

Також напередодні, 9 травня, Макрон заявив, що процес вступу України в Євросоюз після отримання статусу кандидата може тривати роки чи навіть десятиліття. Тому він запропонував створити нову організацію для демократичних європейських країн, які не є членами ЄС. У такий спосіб Макрон пропонує не знижувати стандарти приєднання до ЄС, а створити паралельну структуру, до якої зможуть приєднатися колишні члени ЄС або країни, які прагнуть туди вступити.

Його ідеї підтримав канцлер Німеччини Олаф Шольц.

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