Голова Європейського інвестиційного банку порахував, скільки грошей знадобиться на відбудову України
Для відновлення України від наслідків руйнувань потрібно понад 1 трлн євро сторонньої допомоги
Такі цифри озвучив голова Європейського інвестиційного банку Вернер Хоєр, повідомляє Bloomberg."Я говорю про трильйон, тому що побачив у публічному просторі цифри, які я вважаю абсолютно нереальними, коли я дивлюся на рівень руйнувань в Україні", – сказав очільник ЄІБ на брифінгу в Франфуркті.
Вернер Хоєр, який керує кредитним відділом Європейського Союзу, наголосив, що Європа "мусить зіграти провідну роль" у відбудові України. Вже цього тижня ЄІБ може перерозподілити власні зобов'язання, щоб виділити Україні 1-1,5 млрд євро."Вартість відновлення оприлюднили напередодні саміту ЄС, коли лідери організації повинні обговорити в Брюсселі членство України в ЄС та план реконструкції країни. Європейська комісія запропонувала пакет допомоги в середині травня – близько 5 млрд євро щомісяця для покриття частини фінансових потреб України", – пише Bloomberg.
- Нагадаємо, на саміті у Брюсселі лідери ЄС визначатимуть сектори економіки, які підпадуть під сьомий пакет санкцій, ймовірно заборонять експорт російського золота.
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