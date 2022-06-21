Голова Європейського інвестиційного банку порахував, скільки грошей знадобиться на відбудову України

Такі цифри озвучив голова Європейського інвестиційного банку Вернер Хоєр, повідомляє Bloomberg.

"Я говорю про трильйон, тому що побачив у публічному просторі цифри, які я вважаю абсолютно нереальними, коли я дивлюся на рівень руйнувань в Україні", – сказав очільник ЄІБ на брифінгу в Франфуркті.

Вернер Хоєр, який керує кредитним відділом Європейського Союзу, наголосив, що Європа "мусить зіграти провідну роль" у відбудові України. Вже цього тижня ЄІБ може перерозподілити власні зобов'язання, щоб виділити Україні 1-1,5 млрд євро.

Нагадаємо, на саміті у Брюсселі лідери ЄС визначатимуть сектори економіки, які підпадуть під сьомий пакет санкцій, ймовірно заборонять експорт російського золота.

"Вартість відновлення оприлюднили напередодні саміту ЄС, коли лідери організації повинні обговорити в Брюсселі членство України в ЄС та план реконструкції країни. Європейська комісія запропонувала пакет допомоги в середині травня – близько 5 млрд євро щомісяця для покриття частини фінансових потреб України", – пише Bloomberg.