Про це інформує Офіс генпрокурора.

"За процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора повідомлено про підозру голові Центрального банку РФ за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 3 ст. 110 КК)", - пише пресслужба.

Слідство встановило, що підозрювана з квітня 2014 року та під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, організувала відкриття відділень центрального банку РФ на території Криму, Севастополя, а також Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Зловмисниця надала згоду на діяльність державних російських банків, що призвело до впровадження обігу рубля на тимчасово окупованій території України для підтримки воєнної окупації.

Триває досудове розслідування.

Держдума Росії проголосувала за прийняття до складу РФ окупованих територій Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей. Пізніше відповідні "документи" були підписані Путіним.

13 грудня 2022 року ​​СБУ ідентифікувала колаборанток, які ініціювали та організувати "референдум" на Луганщині. Серед них представниця "ЛНР" на переговорах у Мінську та псевдодепутатки окупаційної ради.

Також "обранцю" фейкової народної ради "ЛНР" повідомили про підозру за агітацію українців і пропаганди російського "референдуму" про приєднання Луганщини до країни-спонсора тероризму.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb