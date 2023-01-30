Про це він розповів в інтерв'ю Guildhall.

"За моїми оцінками, країни НАТО, партнери України, усвідомили, що війна триватиме довго і жодної іншої опції, окрім як підтримати та забезпечити Україну, немає", - сказав Рупшис.

"Особливо після російської мобілізації, адже зараз навіть сліпому видно, що вони готуються до наступної хвилі наступу. І зупинитися чи змінити задум вони, можливо, можуть лише за умови, якщо побачать, що Україна має в своєму розпорядженні достатню кількість, обладнання, амуніції, озброєння та підготовлений особовий склад", - додав він.

За словами головнокомандувача армії Литви, Росія має вдосталь власного ресурсу, а також отримує підтримку з Індії та Китаю.

"Ми повинні мати на увазі, що Росія має всі умови, щоби забезпечити власну армію амуніцією, танками, бойовими машинами – вони можуть воювати, у них також достатньо авіації", - наголосив генерал.

27 січня стало відомо, що в Литві завершила навчання група українських мінометників.

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