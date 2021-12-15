Головою поліції Нью-Йорка вперше стане жінка
Департамент поліції Нью-Йорка вперше очолить жінка - Кічант Сьюелл, котра керує відділом детективів округу Нассау
Про це пише The New York Times.
Призначення Кічант Сьюелл є одним з провідних рішень мера Нью-Йорка Еріка Адамса, якій обійме цю посаду 1 січня. Зараз він формує власну адміністрацію.
The New York Times пише, що новообраного мера вразили впевненість і професійність поліцейської, її досвід роботи під прикриттям. Протягом 23 років служби в правоохоронних органах Нассау Кічант Сьюелл працювала у відділах боротьби з наркотиками та розслідування особливо важливих справ, а також переговорницею щодо заручників. У вересні 2020 року вона очолила відділ детективів, який складався з 2 400 спіробітників.
Сам Ерік Адамс критикує скорочення витрат на поліцію й обіцяє навести лад у Нью-Йорку.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.98
Купівля 26.98Продаж 27.24
-
EUR
Купівля 30.34Продаж 30.77
- Актуальне
- Важливе