Головою поліції Нью-Йорка вперше стане жінка

Про це пише The New York Times.



Призначення Кічант Сьюелл є одним з провідних рішень мера Нью-Йорка Еріка Адамса, якій обійме цю посаду 1 січня. Зараз він формує власну адміністрацію.



The New York Times пише, що новообраного мера вразили впевненість і професійність поліцейської, її досвід роботи під прикриттям. Протягом 23 років служби в правоохоронних органах Нассау Кічант Сьюелл працювала у відділах боротьби з наркотиками та розслідування особливо важливих справ, а також переговорницею щодо заручників. У вересні 2020 року вона очолила відділ детективів, який складався з 2 400 спіробітників.



Сам Ерік Адамс критикує скорочення витрат на поліцію й обіцяє навести лад у Нью-Йорку.



