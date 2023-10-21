Громадська діячка Федорів пояснила загрозу нових законопроєктів щодо контролю найвищого органу судової влади України

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Що насправді хочуть зробити з Великою палатою Верховного Суду? Хочуть, щоб там був не 21 суддя, а 14, і щоб суддів можна було відкликати. Однак ситуація виглядає так, якщо з Великої Палати (ВП) суддю відкличуть у Касаційний суд, то він залишається у судовій системі. А якщо суддя недоброчесний, то нам його не треба повертати у судову систему, він має вийти геть і нести відповідальність. Якщо суддя хороший, то навіщо ж його відкликати з ВП? І тут є наступна загроза – зменшення кількості суддів ВП, як пропонують законотворці, а ще й з'являється інструмент – відкликання. Тобто тепер треба буде 8 голосів у ВП, щоб було рішення. Якщо є вплив на 5-6 суддів, а двох можна відкликати та замінити, то це дає інструменти, аби якимось чином вплинути на кінцеве рішення", - пояснила громадська діячка.

За її словами, законотворці пішли далі й голова профільного комітету Денис Маслов подав свій законопроєкт. У цьому законопроєкті йдеться, що, якщо когось зловили як Князєва, то тоді всі судді підлягають моніторингу і можуть піти на детектор брехні. Це черговий популізм, і всі ми пам'ятаємо, як у 2019 році застосовувався детектор брехні представниками "Слуги Народу", тобто був хайп, який нічим результативним не завершився.

"Тепер уявіть, який вплив можна здійснювати на суддів, якщо їм кажуть, що їх можуть відкликати чи зараз до них застосують детектор брехні, при тому, що суддя ні у чому не винен. Як суддя, який нормально виконує свою роботу, може незалежно працювати у цих умовах? І тут є реальні загрози щодо незалежності суду, тому що може бути тиск на суд та суддю. А якщо у нас не буде незалежної гілки влади, то тоді до нас не прийдуть інвестори й не почнеться нормальна відбудова. Бо всі будуть розуміти, що у нас нема судів, все вирішуються суто політично і з корупційної точки зору", - резюмувала Ірина Федорів.

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