Про це інформує Суспільне.

Повідомляється, що у Дніпрі на станції метрополітену Вокзальна наразі проходить благодійний концерт гурту ТНМК.

Зібрані кошти організатори збираються передати на придбання карети швидкої для Оперативного командування "Схід".



“Тут, у метро, оптимальна локація. Я не вірю, що найближчим часом на поверхні можна буде робити усілякі спортивні заходи чи концерти. Все ж таки, ризик існує. Ми приїхали до Дніпра о п’ятій ранку і першим, про що ми дізналися, було те, що о четвертій у місті був прильот. Головне – щоб ми відчували, що життя триває, навіть за таких умов”, – коментує соліст гурту Олександр Сидоренко (Фоззі).

Нагадаємо, 2 червня гурт "Друга Ріка" відзвітував про благодійні збори та анонсував наступні концерти

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