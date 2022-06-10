Гурт ТНМК проводить благодійний концерт у дніпровському метро, за зібрані кошти куплять "швидку" для ОК "Схід"
Захід проходить на станції метрополітену Вокзальна
Про це інформує Суспільне.
Повідомляється, що у Дніпрі на станції метрополітену Вокзальна наразі проходить благодійний концерт гурту ТНМК.
Зібрані кошти організатори збираються передати на придбання карети швидкої для Оперативного командування "Схід".
“Тут, у метро, оптимальна локація. Я не вірю, що найближчим часом на поверхні можна буде робити усілякі спортивні заходи чи концерти. Все ж таки, ризик існує. Ми приїхали до Дніпра о п’ятій ранку і першим, про що ми дізналися, було те, що о четвертій у місті був прильот. Головне – щоб ми відчували, що життя триває, навіть за таких умов”, – коментує соліст гурту Олександр Сидоренко (Фоззі).
- Нагадаємо, 2 червня гурт "Друга Ріка" відзвітував про благодійні збори та анонсував наступні концерти
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