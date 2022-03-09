"І на оновленій землі врага не буде, супостата": Зеленський назвав переваги українців над російськими окупантами
Президент Володимир Зеленський пояснив, чим українці кращі за російських окупантів
Про це він сказав у своєму зверненні.
За словами президента, масштаб загрози державі - максимальний. Окупанти завели в Україну майже всіх кого збирали для вторгнення.
"Але й масштаб нашої відповіді максимальний", - зауважив Володимир Зеленський.
Він додав, що це два різні слова "максимальний".
"У них тільки техніка по максимуму, у нас до техніки ще й наш народ на висоті. У них тільки накази: наступи, вбивати, знущатись - а у нас ще реальне бажання мільйонів українців перемогти. Захиститись, очистити свою державу", - наголосив президент.
Він підсумував звернення, процитувавши вірш "І Архімед, і Галілей" Тараса Шевченка: "І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люде на землі".
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