"І на оновленій землі врага не буде, супостата": Зеленський назвав переваги українців над російськими окупантами

Про це він сказав у своєму зверненні.



За словами президента, масштаб загрози державі - максимальний. Окупанти завели в Україну майже всіх кого збирали для вторгнення.



"Але й масштаб нашої відповіді максимальний", - зауважив Володимир Зеленський.



Він додав, що це два різні слова "максимальний".



"У них тільки техніка по максимуму, у нас до техніки ще й наш народ на висоті. У них тільки накази: наступи, вбивати, знущатись - а у нас ще реальне бажання мільйонів українців перемогти. Захиститись, очистити свою державу", - наголосив президент.



Він підсумував звернення, процитувавши вірш "І Архімед, і Галілей" Тараса Шевченка: "І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люде на землі".



Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський попередив політиків, які "шукають ниточки в Росію" або розколюють Україну.

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