"Їхали у відрядження до Чечні, а опинилися на війні в Україні": нові перехоплення розмов російських окупантів

Відповідний аудіозапис оприлюднили у відомстві, передає Еспресо.TV.



Російський окупант в телефонній розмові каже, що їхав нібито в Чечню, а приїхав на війну в Україну. Тут йому важко, бо немає їжі і навіть зброї, щоб "захищатися".Він разом з товаришами по службі вже шукає їжу на смітниках, бо у них немає ні продуктів, ні води.

При цьому він також уточнив, що його бригада готова "стерти з землі хохляцькі міста".