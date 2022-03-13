"Їхали у відрядження до Чечні, а опинилися на війні в Україні": нові перехоплення розмов російських окупантів
Служба безпеки України оприлюднила перехоплену розмову російського окупанта з його близькими, в якій він розповів про те, що його підрозділ їхав у відрядження до Чечні, а опинився якимось чином на війні в Україні
Відповідний аудіозапис оприлюднили у відомстві, передає Еспресо.TV.
- Нагадаємо, Служба безпеки України оприлюднила перехоплену розмову російського окупанта з його колишньою дружиною. В ній він скаржиться їй на те, що за вбивства мирних українців йому не заплатять очікувані 2 тисячі доларів.
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