Імпорт діамантів та скрапленого газу: ЗМІ оприлюднили пропозицію Польщі щодо нового пакету санкцій ЄС проти Росії

Про це повідомляє PAP з посиланням на джерела в Євросоюзі.



Як зазначається, пропозиція Варшави включає заборону на імпорт з Росії діамантів, чергові обмеження у секторі послуг, зокрема заборону надання інформаційно-комунікаційних технологій суб’єктам з РФ, а також імпорт скрапленого газу (LNG) з Росії.



Крім того, у Польщі вважають, що ухвалений у липні 2023 року пакет "міні санкцій" проти Білорусі не є достатнім захистом від обходу обмежень проти Росії.



У цьому контексті, на думку Варшави, ЄС необхідно терміново прийняти новий пакет санкцій також проти Білорусі, скоригувавши санкції проти Москви та Мінська. На думку Польщі, поточна неналагодженість створює системну прогалину, внаслідок чого Білорусь стає центром обходу санкцій ЄС проти Росії.

Крім того, з 17 вересня 2023 року Польща заборонила перетинати свій кордон автівкам з російськими номерами.