Імпорт діамантів та скрапленого газу: ЗМІ оприлюднили пропозицію Польщі щодо нового пакету санкцій ЄС проти Росії
Польща представила в Брюсселі пропозицію щодо 12-го пакету санкцій ЄС проти Росії, у якому йдеться про заборону на імпорт діамантів і скрапленого газу з РФ
Про це повідомляє PAP з посиланням на джерела в Євросоюзі.
Як зазначається, пропозиція Варшави включає заборону на імпорт з Росії діамантів, чергові обмеження у секторі послуг, зокрема заборону надання інформаційно-комунікаційних технологій суб’єктам з РФ, а також імпорт скрапленого газу (LNG) з Росії.
Крім того, у Польщі вважають, що ухвалений у липні 2023 року пакет "міні санкцій" проти Білорусі не є достатнім захистом від обходу обмежень проти Росії.
У цьому контексті, на думку Варшави, ЄС необхідно терміново прийняти новий пакет санкцій також проти Білорусі, скоригувавши санкції проти Москви та Мінська. На думку Польщі, поточна неналагодженість створює системну прогалину, внаслідок чого Білорусь стає центром обходу санкцій ЄС проти Росії.
- Крім того, з 17 вересня 2023 року Польща заборонила перетинати свій кордон автівкам з російськими номерами.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.65 Купівля 37.65Продаж 38.41
- EUR Купівля 40.39Продаж 41.34
- Актуальне
- Важливе