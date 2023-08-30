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Головна Наука Індійська місія на південному полюсі Місяця виявила сірку

Індійська місія на південному полюсі Місяця виявила сірку

30 серпня, 2023 середа
10:20
Наука На фото: Індійський модуль Chandrayaan-3

Індійська місія Chandrayaan-3, яка лише минулого тижня висадилася на Місяць, здійснила перші наукові спостереження південного полюса Місяця та виявила наявність сірки на поверхні

Про це пише Science Alert.

Так, Індійська організація космічних досліджень (ISRO) оголосила, що наявність сірки підтвердив бортовий марсохід за допомогою лазерів на поверхні. Зазначається, що це перший марсохід, який коли-небудь досліджував південний полюс Місяця.

"Прилад лазерно-індукованої спектроскопії пробою (LIBS) на борту марсохода Chandrayaan-3 зробив перші в історії вимірювання на місці елементного складу поверхні Місяця поблизу південного полюса. Ці вимірювання на місці однозначно підтверджують присутність сірки (S) в регіоні, чого неможливо було здійснити інструментами на борту орбітальних апаратів", - йдеться в заяві ISRO.

Крім того, аналізи також вказують на наявність алюмінію, заліза, кальцію, хрому та титану. В ISRO додають, що подальші вимірювання виявили наявність марганцю, кремнію і кисню, а зараз проводиться ретельне розслідування наявності також і водню.

Вважається, що південний полюс є найбільш багатою водяною зоною Місяця, і марсохід Chandrayaan-3 наступними тижнями за допомогою лазера шукатиме ознаки замерзлої води, а також вивчатиме атмосфери й склад південного полюса.

"Замерзла вода може виявитися неймовірно цінною, якщо її виявити на поверхні Місяця, оскільки одного дня її можна буде використовувати для виробництва придатного для дихання кисню для майбутніх місячних баз, а також може стати джерелом інгредієнтів для ракетного палива, яке може допомогти відправити місії на Марс", - пояснюють в організації.

Що відомо про космічну місію Індії Chandrayaan-3 

21 серпня Індійське космічне агентство оприлюднило знімки далекого боку Місяця, оскільки його третя місячна місія намагається знайти безпечне місце для посадки на маловивченому південному полюсі.

Знімки були зроблені апаратом "Вікрам", посадковим апаратом "Чандраян-3", який у четвер розпочав останню фазу своєї місії.

Незабаром посадкова станція Vikram місії апарату Chandrayaan-3 здійснила успішну посадку на Місяць. Таким чином вона стала першим пристроєм, який досліджує південний полюс природного супутника, що обертається навколо Землі.

Зазначалося, що станція Vikram і марсохід Pragyan працюватимуть майже цілий місячний день, це близько 14 земних днів. 

Крім того, 28 серпня індійська місія "Чандраян-3" надіслала свої перші спостереження про температурний профіль південного полюса місячної поверхні.

Світ
космос
Індія
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