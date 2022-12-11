Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Інфляція у листопаді: Зубожіння та масове безробіття серед основних чинників
OPINION

Інфляція у листопаді: Зубожіння та масове безробіття серед основних чинників

Богдан Данилишин
11 грудня, 2022 неділя
12:02
Погляд Богдан Данилишин

Споживчі ціни у листопаді 2022 р. зросли на 0,7% порівняно з жовтнем. В річному вимірі інфляція дещо знизилась з 26,6% до 26,5%. В листопаді 2021 р. була зафіксована інфляція у 0,8%

За 9 місяців війни (за березень-листопад) інфляція становила 22,2%. Випереджальними темпами зростали ціни на харчові продукти та паливо:

  • харчові продукти подорожчали на 27% (в річному вимірі +35%). Найбільше – риба, яйця, овочі та фрукти;
  • автомобільне паливо та мастила – на 48% (в річному вимірі +59%);

Серед харчові продукти за час війни найбільше подорожчали фрукти (+62%), яйця (+85%), риба (+41%), цукор (+35%). Із-за адміністративного мораторію на підвищення вартості комунальних платежів майже не зростали в ціні послуги на утримання житла – лише +5% за час війни.

Немонетарні чинники (зростання вартості витрат, зовнішні фактори) складають домінантну частину річного приросту інфляції (80%). Економіка пристосовується до нових умов функціонування, що призводить до корекції цін — змінюються ланцюги постачання та ринки збуту, відбувається перепрофілювання бізнесу. По значній номенклатурі товарів підвищилась частка імпорту, що здійснює додатковий тиск на обмінний курс та призводить до імпорту інфляції. Додатковий структурний шок для приросту інфляції спричиняють варварські удари Росії по енергетичній цивільній інфраструктурі країни, що скорочує часовий день бізнесу, підвищує собівартість.

Економіка пристосовується до нових умов функціонування, що призводить до корекції цін — змінюються ланцюги постачання та ринки збуту, відбувається перепрофілювання бізнесу

Читайте також: Що варто зробити для полегшення виконання держбюджету в умовах воєнної економіки

Інфляція та обмінний курс. Офіційний обмінний курс гривні до долара США зафіксовано на рівні 36,6 грн за 1 дол. США, що у річному вимірі означає девальвацію на 35% (за готівковим сегментом – 46%). Це посилює тиск на ціни, особливо зважаючи на підвищення потреб економіки в імпорті після масштабних воєнних руйнувань та виведення з ладу енергетичних потужностей України. Для усунення зайвої волатильності цін імпортних товарів важливо зберігати режим фіксованого обмінного курсу та контроль за рухом капіталів.

Вагомим чинником інфляції залишається дефіцит державного бюджету, який за планом на 2022 р. має скласти 34% ВВП (включаючи грантові джерела). Продовження воєнних дій, фінансування відновлення звільнених територій, а також енергетичний геноцид Росії зумовлюватимуть подальше розширення цього неринкового дефіциту державного бюджету. Незалежно від джерела покриття дефіциту (позики, емісія чи міжнародна допомога), його фінансування спричинятиме надходження додаткової грошової маси в економіку, що тиснутиме на ціни.

Вагомим чинником інфляції залишається дефіцит державного бюджету, який за планом на 2022 р. має скласти 34% ВВП (включаючи грантові джерела). Продовження воєнних дій, фінансування відновлення звільнених територій, а також енергетичний геноцид Росії зумовлюватимуть подальше розширення цього неринкового дефіциту державного бюджету

Водночас чинники інфляції з боку попиту залишаються пригніченими. Скорочення реальних доходів населення та масове безробіття спричиняють звуження споживчого попиту та скорочення реального ВВП. Також, близько 500 тис. чоловіків було мобілізовано до лав ЗСУ, що обмежує їх участь економічному оборотові країни, знижує сукупний попит.

Для протидії інфляції НБУ з 03.06.2022 підвищив облікову ставку до 25% річних. Однак, дане рішення не мало суттєвого впливу на інфляцію.

Слабка монетарна трансмісія, зумовлена насамперед надмірною банківською ліквідністю, не змогла передати імпульс підвищення облікової ставки до ринку депозитів.

За червень-листопад процентні ставки гривневих депозитів змінилися лише на 3-5 відс. пунктів. Відповідно, ринок гривневих депозитів не зміг скласти конкуренцію ні для охочих вкласти кошти в іноземну валюту чи валютні депозити, ні для охочих витратити кошті на придбання товарів чи послуг. Так, за червень-жовтень строкові гривневі депозити населення впали на 0,6%, тоді як строкові валютні (в доларовому еквіваленті) – зросли на 8,6%.

Підвищення ставки позичкового процента особливо не вплинуло і на механізм ціноутворення виробників. Оскільки бізнес переважно працює в умовах скорочення попиту, тому корекція його цін реалізації залежить не стільки від ставки процента в економіці, а скільки диктується вимогами виживання.

Тобто, в умовах України антиінфляційна ефективність монетарної політики стримується домінуванням структурних чинників інфляції, слабкістю каналів монетарної трансмісії та суттєвим зниженням сукупного попиту внаслідок війни.

Слід зазначити, що в поточному році інфляція пришвидшилась у всіх країнах світу, однак реакція монетарних регуляторів переважно була стриманою – ключові процентні ставки, як правило, зростали нижче темпів інфляції.

Читайте також: Світова економіка уникне рецесії у наступному році

Наприклад, серед країн ЕМ Східної Європи реальні ставки в середньому впали з "-2%" торік до "-7%" річних — в поточному. Стримана реакція монетарних регуляторів пояснюється намаганням убезпечити економіки своїх країн від зайвих структурних зламів – банкрутств, дефолтів та безробіття.

Подальші перспективи інфляції залежать від швидкості адаптації економіки до нових умов. Розширення неринкового воєнного дефіциту державного бюджету генерує нову грошову масу економіки, яку важливо замикати в нових об’єктах виробництва товарів та послуг

Водночас базовий сценарій макроекономічного прогнозу НБУ передбачає збереження номінальної облікової ставки на рівні 25% щонайменше до II кварталу 2024 року. Це перевищує очікуваний рівень інфляції на 5-10 відс.п. НБУ не виключає можливості встановлення і вищого рівня облікової ставки.

Подальші перспективи інфляції залежать від швидкості адаптації економіки до нових умов. Розширення неринкового воєнного дефіциту державного бюджету генерує нову грошову масу економіки, яку важливо замикати в нових об’єктах виробництва товарів та послуг. Це покращуватиме продуктивний обіг грошової маси, зменшуватиме потреби прямої емісії в майбутньому, сприятиме покращенню ринку праці, зменшуватиме ризики структурної інфляції.

Спеціально для Еспресо.

Про автора: Богдан Данилишин, професор Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана, ексголова Ради НБУ.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Стежте за найважливішими новинами України! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал.

Новини
Економіка
Україна
інфляція
війна з Росією
державний бюджет
блекаут
Читайте також:
Латвія
10 грудня, 2022 субота
Російськомовні мають визначитися - якщо вони з Путіним та імперією, їм нічого робити у Латвії, - міністр оборони Пабрікс
10 грудня, 2022 субота
Британська розвідка з'ясувала, що РФ пообіцяла Ірану в обмін на ракети
С-400
10 грудня, 2022 субота
РФ доведеться відтягнути ППО від кордонів з Україною, щоб посилити свою оборону тилових військових об'єктів, - авіаційний експерт Долінце
Київ
+6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.41
    Купівля 39.41
    Продаж 40.12
  • EUR
    Купівля 40.75
    Продаж 41.81
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
11 грудня
12:11
Олаф Шольц
Олаф Шольц не вірить, що Путін зупинить спроби окупувати Україну навіть попри серйозні втрати армії РФ, - Bild
12:09
Сніг ускладнює розмінування Харківщини
12:03
Ексклюзив
Глен Грант
Чим довшою є затримка руху ЗСУ на півдні, тим більше впевненості вона додає противнику, - полковник Грант
11:57
Косово
Найближчими днями Косово подасть офіційну заявку на вступ до ЄС
11:54
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 11 грудня: скільки просять за долар та євро на чорному ринку
11:46
Теренс Кроуфорд
Непереможний американський боксер жорстко нокаутував росіянина
11:33
У Словаччині від лавини загинуло двоє туристів
У Словаччині від лавини загинуло двоє туристів
11:12
Робота з відновлення електропостачання
До одеських споживачів поступово повертається світло, - ОВА
11:11
Атака окупантів на інфраструктуру Херсона
Через нічний обстріл критичної інфраструктури Херсона сталося займання на 30 кв.м
10:55
Теофімо Лопес та Сандор Мартін (ліворуч)
Кривдник Ломаченка побував у нокдауні, але здобув перемогу
10:52
керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк
Іранські дрони вразливі до холоду, - Гуменюк
10:34
Інфографіка
На фото втрати окупантів
Втрати РФ у війні проти України перевищили 94 тис. осіб загиблими , - Генштаб ЗСУ
10:07
OPINION
Юрій Бутусов
Кому збрехав президент Зеленський про російський напад?
09:57
Ексклюзив
Обшуки об'єктів УПЦ МП на Житомирщині
Законопроєкт про заборону УПЦ (МП) має бути прийнятий негайно, - релігієзнавець Козловський
09:52
Кріштіану Роналду та Фернандо Сантуш (праворуч)
Тренера збірної Португалії звільнять після поразки від Марокко на ЧС-2022
09:35
санкції проти Росії
Британська розвідка спрогнозувала проблеми з бюджетом РФ через витрати на війну проти України
09:32
Ексклюзив
Мелітополь, Запорізька область, удар ЗСУ по окупантах, окупанти, вибух
"Дуже багато російських 200-х та 300-х": військовий оглядач Попович про вибухи в Мелітополі
09:00
Ексклюзив
ЗСУ
Причиною війни стали не лише імперські амбіції РФ, а й байдужість багатьох українців до власної держави, - офіцер ЗСУ Прозапас
08:57
путінська мобілізація
Росіяни карають публічними побоями мешканців Луганщини, які відмовляються від мобілізації
08:21
окупант солдати рф орки
За добу 10 грудня росіяни завдали 3 ракетних та 17 авіаційних ударів по Україні
08:05
Ексклюзив
Шойгу, Герасимов, Путін та Суровікін
Путін знає, що не зможе виграти війну проти НАТО, - військовий експерт Грант
08:00
OPINION
Михайло Басараб
Мінські домовленості не пропхали, бо воно не залазить
07:56
Результати нічної атаки РФ на Нікополь
Шість обстрілів за ніч: росіяни атакували Нікопольщину "градами" та артилерією
07:35
ЗСУ
ЗСУ уразили 3 пункти управління окупантів та відбили атаки в районах 11 міст і сіл
07:21
росія мобілізація орки окупанти
На Луганщині війська РФ проводять примусову мобілізацію та обшукують заклади освіти на наявність українських книжок
07:00
Маріуполь
Окупанти в Маріуполі не розпочали опалювальний сезон, комунальні служби не працюють, - мер
06:45
Вантажівки, які використовувалися як барикади, видно на дорозі поблизу села Рударе, північне Косово, субота, 10 грудня
Серби заблокували дороги в Косово на тлі можливої етнічної ворожнечі
02:32
окупанти орки
На окупованих територіях поліцаї штрафують за авто з українськими номерами, - Центр національного спротиву
01:34
Майкон, "Шахтар"
Бразильський футболіст "Шахтаря" відмовився повертатись в Україну
01:26
Денис Пушилін
На Донеччині гауляйтери передали російській армії всю комунальну техніку
2022, субота
10 грудня
23:40
Ліквідований окупант
ЗСУ ліквідували вчителя православної гімназії, який воював у ПВК Вагнера
23:33
вода
Росія запустила фейк про неякісну воду в Україні
23:18
Збірна Франції, ЧС-2022
ЧС-2022: визначились усі півфіналісти турніру
23:11
Мелітополь, Запорізька область, удар ЗСУ по окупантах, окупанти, вибух
"Вогонь, вода і підсмажена русня": Федоров заявив про вдалий удар ЗСУ по окупантах у Мелітополі
23:04
Оновлено
Ліонель Мессі, збірна Аргентини, ЧС-2022
ЧС-2022: результати всіх матчів чвертьфіналу Сітка плей-офф
23:01
Збірна Франції, ЧС-2022, Олів'є Жиру
Франція перемогла Англію і стала останнім півфіналістом ЧС-2022
22:49
По Ворожбянській громаді з Росії за день прилетіло 72 снаряди
РФ з мінометів і артилерії обстріляла Сумщину. Потрапили по подвір'ї, де проходив похорон
22:28
Володимир Зеленський
На Одещині понад 1,5 млн людей залишаються без світла, - Зеленський
21:46
Ексклюзив
Глен Грант
Якщо це буде затяжна війна, то Україна повинна підготувати наступних людей, які відправляться на передову, - полковник Грант
20:52
Ексклюзив
Путін
"Путін хоче власну політичну порнографію перенести в реальність", - Портников
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2022 ESPRESO.TV