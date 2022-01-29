Інформацію про постачання РФ донорської крові на кордон з Україною, розповсюджують, аби посіяти паніку і страх в нашому суспільстві, - Міноборони
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що інформацію про постачання РФ донорської крові на кордон з Україною, спрямована на те, аби посіяти паніку та страх в нашому суспільстві
Про це Маляр повідомила у facebook.
За її словами, ця інформація не відповідає дійсності та є елементом інформаційно-психологічної війни.
"Зараз інтернетом шириться інформація з посиланням на анонімні джерела про те, що Росія нібито спрямувала запаси крові та інші медичні матеріали для поранених до українського кордону. Ця інформація не відповідає дійсності. Такі "новини" є елементом інформаційно-психологічної війни. Мета такої інформації – поширити паніку і страх в нашому суспільстві", -– написала Маляр.
- Нагадаємо, 28 січня агенція Reuters повідомила, що на російсько-український кордон здійснено поставки крові та медичних матеріалів для допомоги пораненим у разі нападу на Україну.
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