Інформацію про постачання РФ донорської крові на кордон з Україною, розповсюджують, аби посіяти паніку і страх в нашому суспільстві, - Міноборони

Про це Маляр повідомила у facebook.

За її словами, ця інформація не відповідає дійсності та є елементом інформаційно-психологічної війни.

"Зараз інтернетом шириться інформація з посиланням на анонімні джерела про те, що Росія нібито спрямувала запаси крові та інші медичні матеріали для поранених до українського кордону. Ця інформація не відповідає дійсності. Такі "новини" є елементом інформаційно-психологічної війни. Мета такої інформації – поширити паніку і страх в нашому суспільстві", -– написала Маляр.

