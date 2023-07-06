"Ініціатива у наших руках": Залужний обговорив з генералом Міллі успіхи й потреби контрнаступу ЗСУ
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі
Про це він повідомив у телеграмі.
"Розповів про оперативну обстановку на фронті. Українські військові продовжують ведення активних наступальних дій. Ситуація розвивається згідно з планом, ініціатива – у наших руках", - йдеться у повідомленні.
Також Залужний зазначив, що обговорив генералом Міллі актуальні потреби Збройних Сил в озброєнні та боєприпасах задля продовження визволення української території від російських окупантів.
"Висловив подяку за підтримку та допомогу, а також привітав з Днем незалежності США, який американський народ відзначив напередодні. Залишаємося на зв'язку. Разом переможемо!", - додав Головнокомандувач ЗСУ.
- Нагадаємо, 6 липня у День державності Литви президент країни Гітанас Науседа нагородив держнагородами кількох українських посадовців, серед них – Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.
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