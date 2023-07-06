Про це він повідомив у телеграмі.

"Розповів про оперативну обстановку на фронті. Українські військові продовжують ведення активних наступальних дій. Ситуація розвивається згідно з планом, ініціатива – у наших руках", - йдеться у повідомленні.

Також Залужний зазначив, що обговорив генералом Міллі актуальні потреби Збройних Сил в озброєнні та боєприпасах задля продовження визволення української території від російських окупантів.

"Висловив подяку за підтримку та допомогу, а також привітав з Днем незалежності США, який американський народ відзначив напередодні. Залишаємося на зв'язку. Разом переможемо!", - додав Головнокомандувач ЗСУ.