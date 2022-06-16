Іподром Києва відкрив літній сезон
О 13:00 19 червня на київському іподромі відбудуться перші цьогорічні кінні перегони
Про це повідомила КМДА в телеграмі.
"Київський іподром відкриває літній сезон: перші кінні перегони відбудуться вже 19 червня. 19 червня о 13:00 на території Київського іподрому відбудуться перші заїзди коней французької рисистої породи", - ідеться в дописі.
Захід відбудеться за адресою просп. Академіка Глушкова, 10. Вхід вільний. У разі поввтряної тривоги відвідувачі муситимуть пройти до найближчого укриття.
На іподромі проводять трекінг 300 коней верхових і рисистих порід. Від початку повномасштабної війни РФ проти України його співробітники перебували разом із тваринами, надавали їм необхідну допомогу.
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