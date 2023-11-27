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Ірландський письменник Пол Лінч став лауреатом Букерівської премії з літератури 2023 року

27 листопада, 2023 понедiлок
08:18
Культура Ірландський письменник Пол Лінч

Письменник з Ірландії Пол Лінч, автор роману "Пісня пророка" (Prophet Song), став лауреатом Букерівської премії з літератури 2023 року

Про це йдеться на сайті премії.

Роман Лінча описує боротьбу матері чотирьох дітей, яка намагається врятувати свою сімʼю, коли Ірландія сповзає до тоталітаризму.

Голова журі Есі Едуґян зазначила, що книга "Пісня пророка" відображає соціальні та політичні тривоги сьогодення. 

"Пророча пісня" розповідає про спроби однієї жінки врятувати свою сім’ю в антиутопічній Ірландії, яка все далі й далі скочується до авторитарного правління. Це разючий, часом ніжний роман, який не забувається швидко... Книга має одну з найзапаморочливіших кінцівок, які ви коли-небудь читали, вона живе в пам’яті ще довго після того, як ви її прочитаєте", - прокоментували книгу інші члени журі.

За словами самого письменника, на його роман вплинули події у Сирії, проблема біженців та дії Заходу.

"Я намагався зазирнути в сучасний хаос. Заворушення у західних демократіях. Проблема Сирії - імплозія всієї нації, масштаби кризи біженців та байдужість Заходу... Мені хотілося занурити читача в цю тему настільки, щоб до кінця книги він не просто знав, а відчув цю проблему на собі", - пояснив автор книги.

До слова, Пол Лінч став п'ятим ірландським письменником, який одержав Букерівську премію. Він також отримав 50 тисяч фунтів нагороди на урочистій церемонії у Лондоні.

Що відомо про Пола Лінча

​Пол Лінч народився в ірландському Лімерику в 1977 році, виріс у Ко Донегал і живе в Дубліні. Раніше він був головним кінокритиком ірландської газети Sunday Tribune з 2007 по 2011 рік і регулярно писав для Sunday Times про кіно.

Він є всесвітньо відомим ірландським прозаїком, який опублікував п’ять романів, отримавши кілька нагород. До "Prophet Song" Лінч написав "Beyond the Sea", "Grace", "The Black Snow" і "Red Sky in Morning". Його третій роман "Грейс" став романом року за версією Kerry Group у 2018 році та лауреатом літературної нагороди послів франкофонії Ірландії у 2020 році. Ще один роман автора "Чорний сніг" отримав премію французького книготорговця Prix Libr'à Nous за найкращий іноземний роман.  

Світ
Ірландія
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