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Історично партія президента повинна програти, але я вірю у здібності Байдена домовитися з республіканцями, - політичний діяч Рашкін

8 листопада, 2022 вiвторок
17:49
Світ Джо Байден

Політичний та громадський діяч в США Юрій Рашкін висловив сподівання, що верхня палата Конгресу, хоча б Сенат, залишиться за демократами, а нижня палата скоріш за все буде за республіканцями

Про це він розповів в етері Еспресо.

"В США кожні вибори називають найважливішими, але вибори, які сьогодні перед нами, неймовірно важливі. Ми дійсно стоїмо на охороні демократії, відповідно, важко передбачити, що відбудеться на виборах. Історично демократи повинні програти у проміжних виборах, тому що партія президента завжди програє. Але тут є цікавий момент, що демократи тримаються за президента і не біжать від нього та його позиції, а навпаки просять про візит та підтримку Байдена", - зауважив політичний діяч.

Юрій Рашкін зазначив, що не зважаючи на низьку підтримку, менш як 50%, демократи вважають, що Байден їм може допомогти.

"У президента зараз менше підтримки, але з іншого боку, я вірю у здатність Байдена знайти спільну мову та домовитися навіть з республіканцями. Ми бачимо скільки він досяг за попередні два роки, і я не здивуюся, якщо Байден доб'ється за наступні два роки того, що сьогодні ми навіть не очікуємо, незалежно від того, хто буде контролювати нижню або верхню палату Конгресу. Будемо сподіватися, що верхня палата, хоча б Сенат, залишиться за демократами. А щодо нижньої палати, то республіканці так нарізали собі округи, що у демократів практично немає шансів", - прокоментував Рашкін.

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політика
Джо Байден
вибори у США
США
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