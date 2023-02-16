ISW: Західні танки в Україні зруйнують здатність РФ вести механізовану війну
Американські аналітики вважають, що нездатність Росії відновити підбиту механізовану техніку в короткостроковій перспективі суттєво обмежує можливості окупантів у маневровій війні
Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Зазначається, що РФ за рік повномасштабного вторгнення втратила близько 50% танків Т-72Б і Т-72Б3М, а також велику кількість Т-80.
За словами очільника міністерства оборони Великої Британії Бена Воллеса, дві третини російських танків знищені або непридатні.
Міністерство оборони Великої Британії оцінило, що Кремль, ймовірно, визнає, що низький рівень промислового виробництва Росії є "критичною слабкістю", і що російське виробництво не відповідає довгостроковим вимогам Кремля.
Аналітики нагадують, що заступник голови ради безпеки Росії Дмитро Медведєв 9 лютого закликав збільшити виробництво зброї та сучасних танків. А Норвезька розвідувальна служба зазначила, що Росія все ще здатна виробляти велику кількість стрілецької зброї, ракет і танків.
В Інституті зауважили, що деякі російські оборонні фірми продовжують скаржитися, що їм не вистачає персоналу для підтримки інтенсифікованих промислових зусиль, тоді як російські провоєнні мілблогери відзначають, що Росії необхідно розпочати модернізацію та знайти персонал, щоб розв'язати проблеми з виробництвом танків.
Експерти вважають: такі заходи навряд чи збільшити сприятливість російської оборонної промисловості виробляти танки швидко та в масштабах, і точно не виробляти це вчасно, щоб вплинути на результат нинішнього російського наступу чи українського контрнаступу.
"Своєчасне надання Заходом танків і бронетехніки Україні зруйнує здатність РФ вести механізовану війну. Однак Росія намагається відновити своє оборонне виробництво в найближчій перспективі", - зазначили фахівці.
В ISW підкреслили, що Україна продовжує мати вікно можливостей для початку широкомасштабних контрнаступів протягом наступних кількох місяців. Проте, здатність зробити це значною мірою залежить від швидкості та масштабу, з якими Захід надасть необхідну техніку, зокрема танки та бронетехніку.
- 13 лютого стало відомо, що Польща вже передала Збройним Силам України 250 танків Т-72 і планує передати ще 60. Також Україна отримає 14 німецьких танків Leopard.
- Згодом міністр оборони США Ллойд Остін перелічив країни, які готуються передати Україні основні бойові танки Leopard 2 або дали відповідне зобов’язання. За його словами, Німеччина, Польща, Канада, Португалія, Іспанія, Норвегія, Данія та Нідерланди працюють над передачею танків Leopard 2. США, Чехія і Нідерланди спільно передають понад 90 танків Т-72. А Велика Британія передає роту головних бойових танків Challenger.
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