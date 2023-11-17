Італія стала першою країною в Європі, яка заборонила штучно культивоване м'ясо
Італія перша країна в Європі, яка схвалила закон про заборону використання продуктів харчування й кормів, вирощених у лабораторіях
Про це пише ANSA.
Закон, ініційований міністрами сільського господарства Італії Франческо Лолобриджа й міністром охорони здоров’я Ораціо Скіллачі, передбачає заборону виробництва, споживання й просування їжі та кормів, вирощених із клітинних культур.
Зазначається, що 159 депутатів нижньої палати парламенту Італії проголосували проти штучно вирощеного м'яса. Натомість 59 депутатів виступили проти законопроєкту, 34 - утримались.
Сенат італійського парламенту вже схвалив ініціативу, яка набуде чинності.
- 21 червня регулятори Сполучених Штатів вперше схвалили продаж курятини, виготовленої з використанням тваринних клітин.
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