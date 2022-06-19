Італія зможе пережити зиму без російського газу, - глава енергетичної компанії Eni

Про це повідомили в AdnKronos з посиланням на заяву глави правління італійської енергетичної компанії Eni Клаудіо Дескальці.

Він також зазначив, що країні зараз потрібно близько 30 млн кубометрів російського газу в день. За його словами, запаси в газових сховищах Італії заповнені на 54%.

До жовтня необхідно збільшити показник до 70-80%, щоб впоратися з піковими навантаженнями. Станом на середину червня, наповнення газових сховищ відбувається згідно з планом.

15 червня Eni SpA повідомила, що Газпром поінформував італійського енергетичного гіганта про те, що він скоротить постачання приблизно на 15%. Причину скорочення компанія не назвала.

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