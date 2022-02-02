Італійський клуб презентував трансфер 21-річного футболіста "Динамо"

Про це повідомляє офіційний Twitter "Сампдорії".



"Ласкаво просимо!", - написала пресслужба "Сампдорії" українською мовою, також прикріпили прапор України.

За неофіційною інформацією, "Сампдорія" домовилася з "Динамо" про оренду Супряги за 500 тис. євро із можливістю подальшого викупу за 7,5 млн євро.

21-річний Владислав Супряга у нинішньому сезоні зіграв за "Динамо" 6 матчів, але голів не забивав.

"Сампдорія" займає 16-те місце в чемпіонаті Італії.