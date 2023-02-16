Ізраїль повністю відновив роботу посольства в Києві

Про це він написав у twitter.

"Над посольством в Україні знову майорить прапор Ізраїлю. Вперше з початку війни сьогодні я знову на постійній основі відкрив посольство Ізраїлю в Києві разом з послом Міхаелем Бродським", - пише дипломат.

Він зазначив, що подальша діяльність посольства сприятиме зміцненню відносин між країнами.