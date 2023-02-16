Ізраїль повністю відновив роботу посольства в Києві
У четвер, 16 лютого, Ізраїль відновив роботу свого посольства у Києві, прапор над установою підняв міністр закордонних справ країни Елі Коен
Про це він написав у twitter.
"Над посольством в Україні знову майорить прапор Ізраїлю. Вперше з початку війни сьогодні я знову на постійній основі відкрив посольство Ізраїлю в Києві разом з послом Міхаелем Бродським", - пише дипломат.
Він зазначив, що подальша діяльність посольства сприятиме зміцненню відносин між країнами.
- Голова комісії Кнесету (парламенту) із закордонних справ та безпеки Юлій Едельштейн підтвердив інформацію ЗМІ про те, що США передали Україні зброю з американських складів в Ізраїлі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.36
Купівля 39.36Продаж 40.01
-
EUR
Купівля 41.48Продаж 42.36
- Актуальне
- Важливе