Кабмін скоротив видатки бюджету більш як на 100 млрд грн, але обіцяє продовжувати фінансувати армію і зарплати бюджетників повністю

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ми його (держбюджет - ред) фактично вже змінили, оскільки всі програми розвитку об'єднали та перевели до резервного фонду держави. І вже із резервного фонду фінансуємо всі необхідні видатки. Ви запитуєте, чи буде формальний секвестр бюджету? Так, працюємо над цим", – сказав голова уряду.



За його словами, Кабінет міністрів скоротив видатки державного бюджету на 107 млрд грн та готує скорочення ще на 70 млрд грн. При цьому подальші зміни бюджету будуть виходити з того, якими будуть бюджетні показники за підсумками першого місяця війни.

"Фактично на сьогодні ми вже ухвалили рішення про скорочення на 107 млрд грн. Наразі додатково готуємо скорочення ще на 70 млрд грн", - додав Шмигаль.

Денис Шмигаль припускає, що квітневі показники доходів бюджету можуть бути гіршими порівняно з даними за березень, оскільки Україна запровадила пільгове оподаткування для компаній та скасувала мита на всі товари. Такі кроки можуть скоротити надходження в бюджет удвічі у короткостроковій перспективі, оцінює уряд.

"Але навіть у такому разі є чітке розуміння того, що коштів на всі першочергові потреби – армію, соціальні виплати, медицину, інші захищені статті бюджету – нам вистачає. Це стосується планування на найближчі два-три місяці", – пояснив прем'єр.

За його словами, надходження фінансів від міжнародних партнерів створило для України "подушку безпеки", яка покриватиме дефіцит.