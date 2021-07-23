Калюжі рожевої рідини на Рівненщині: ДСНС з'ясувала, що за речовину розлили у полі

Про це повідомила пресслужба відомства у Facebook.



"Рідина яскраво-рожевого кольору, яку було виявлено сьогодні на Рівненщині – це префект - препарат для боротьби з шкідниками. Дія препарату спрямована на яйця та личинки шкідників, які гинуть після обприскування", - йдеться у повідомленні.



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Експерти провели вивчили повітря навколо ділянки та встановили, що вмісту небезпечних речовин у повітрі немає.



"Загрози для людей немає", - йдеться у повідомленні.



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