Калюжі рожевої рідини на Рівненщині: ДСНС з'ясувала, що за речовину розлили у полі
Державна служба з надзвичайних ситуацій назвала речовину, яка утворила рожеві калюжі у Рівненській області
Про це повідомила пресслужба відомства у Facebook.
"Рідина яскраво-рожевого кольору, яку було виявлено сьогодні на Рівненщині – це префект - препарат для боротьби з шкідниками. Дія препарату спрямована на яйця та личинки шкідників, які гинуть після обприскування", - йдеться у повідомленні.
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Експерти провели вивчили повітря навколо ділянки та встановили, що вмісту небезпечних речовин у повітрі немає.
"Загрози для людей немає", - йдеться у повідомленні.
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