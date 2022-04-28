Канадські військовослужбовці вчать українських колег стріляти гаубицями M777, - міністр оборони Канади
Міністр національної оборони Канади Аніта Ананд підтвердила, що канадські військовослужбовці навчають українців використовувати гаубиці M777
Про це вона сказала під час прес-конференції в Пентагоні в четвер після зустрічі з міністром оборони Ллойдом Остіном, пише CNN.
"Ми посилили нашу підтримку, доставивши українським силам гаубиці M777, і я можу підтвердити, що канадські солдати зараз навчають своїх українських колег, як використовувати цю зброю", – сказала Ананд.
- Нагадаємо, у комплекті до гаубиць M777 українські військові отримали від Канади новітні високоточні боєприпаси Excalibur
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