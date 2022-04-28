Канадські військовослужбовці вчать українських колег стріляти гаубицями M777, - міністр оборони Канади

Про це вона сказала під час прес-конференції в Пентагоні в четвер після зустрічі з міністром оборони Ллойдом Остіном, пише CNN.

"Ми посилили нашу підтримку, доставивши українським силам гаубиці M777, і я можу підтвердити, що канадські солдати зараз навчають своїх українських колег, як використовувати цю зброю", – сказала Ананд.