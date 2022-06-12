Канадці випустили парфум "Слава Україні"

Про це йдеться на сайті компанії.

"Ми створили "Слава Україні", бо хочемо підтримати збройну боротьбу України. Українці – єдині, хто зупиняє Росію від вторгнення в решту Європи, і перемога – єдиний вихід", - йдеться в описі парфуму.

Також виробник зазначає, що з кожної проданої пляшки 50 канадських доларів буде направлено до Національного банку України.

До композиції нового парфуму входять мед, диня, лайм і цвіт липи.

На флаконі зображено малюнок золотого тризуба, картини із соняхами й дівчини з паляницею (як символ того, що Україна давала світу більше пшениці, ніж будь-яка інша держава) та синьо-жовтим прапором на звороті.

10 червня пані посол США в Україні Бріджит Брінк повідомила, що США забезпечать стійкість України прямою бюджетною підтримкою у $7,5 млрд. Вона заявила, що з нетерпінням чекає на співпрацю з українським прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, щоб допомогти Україні захиститися від РФ, підтримати її стійкість і відновлення від повномасштабної війни.

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