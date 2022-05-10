Канцлер Австрії нагадав, що саме українські солдати визволили Відень від нацистів в роки Другої світової війни

Про це голова австрійського уряду заявив у промові з нагоди 77-ї річниці завершення Другої світової війни, повідомляє Укрінформ.

"Безумство війни триває, адже сьогодні ми знову переживаємо війну в Європі, яка відбувається у вигляді вторгнення російської армії в Україну. Українські солдати були першими, хто визволив Відень 27 квітня від нацистського терору... Це постійне нагадування про те, що потрібно зробити все можливе, аби запобігти війні. А в цьому випадку також зробити все, щоб її припинити", - заявив він.

Негаммер також висловився щодо нейтралітету Австрії у російсько-українській війні.

"Австрія – нейтральна країна. Так, останнім часом це було часто предметом дискусії. Так, ми – нейтральні у військовому плані. Але у нас є людське обличчя, яке потрібно захищати. Ми маємо позицію, і ми її артикулюємо: ми виступаємо за права людини і проти війни. Ми – проти сили сильного над слабким", - заявив він.

Карл Негаммер 9 квітня відвідав Київ, а Австрії приєдналась до усіх санкцій проти Росії.

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