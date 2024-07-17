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Війна з Росією: хроніка
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Головна карта бойових дій Карта бойових дій за період 10-17 липня: росіяни поспішають кидати резерви, але не досягають бажаного
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Карта бойових дій за період 10-17 липня: росіяни поспішають кидати резерви, але не досягають бажаного

Богдан Бачинський
17 липня, 2024 середа
11:31
карта бойових дій Карта. Покровськ_1707

Активні бойові дії тривали по всій протяжності фронту, проте найбільш динамічним і загрозливим для ЗСУ був Торецько-Покровський напрямок. Водночас на Харківському, Куп’янському та Лиманському напрямках вдалося стабілізувати ситуацію, як і в Часовому Ярі

Зміст

На фронті відбувається одночасно два важливі процеси. З одного боку, росіяни на багатьох напрямках залучили вже стратегічні резерви, які були підготовлені для подальшого просування після прориву фронту на якійсь із ділянок. Але прориву не сталося, а результат потрібно показувати негайно. Тому вони поспішають і кидають у горнило війни підготовлені й не до кінця готові резерви. А з іншого боку, вперше за 1,5 місяця кількість боєзіткнень пішла на спад, приблизно на 15% порівняно з попереднім доволі піковим тижнем, коли було понад 900 боїв. Разом із відсутністю проривів зс РФ це свідчить про неспроможність ворогів до будь-якого стрімкого просування, окрім як видавлювання наших позицій завдяки скиданню КАБів. З іншого боку, ймовірно, частина резервів ще готується до наступу наприкінці липня, а зараз вони вибирають найкращий напрямок.

 Карта. Сіверськ_Кремінна_1707

Сіверський виступ

Фронт довкола Сіверська дуже муляє росіян упродовж усіх трьох років. За останні кілька тижнів ЗСУ зуміли контратакувати на Лиманському напрямку та в Серебрянському лісі. Цього тижня такі тенденції лише поглибились. А тому окупанти змістили акценти та намагаються просуватися до Сіверська з південного напрямку, через села Виїмка і Роздолівка. Останнє село, яке тривалий час перебувало в сірій зоні, вони фактично окупували наприкінці минулого тижня. Втім Сили оборони продовжують тримати позиції на околицях Роздолівки. Інша група ворогів робить спроби пробитися через Виїмку, але вже тривалий час вони не мають там успіху.

 Карта. Торецьк_1707

Торецька пастка для росіян

Через місяць після початку серйозного наступу на Торецьк і Нью-Йорк можемо констатувати, що з боку ворога це був провальний фальстарт. Попри початкові успіхи, які здебільшого виникли через фактор несподіванки та дезорганізації  в лавах оборонців, уже впродовж двох останніх тижнів росіяни не мають суттєвого просування. Так, вони зайшли в південну частину Нью-Йорка, але їм не тільки не вдалося пробитися до центрального району селища, а ще й ЗСУ розпочали контрнаступ і відкинули окупантів з кількох позицій.

На східних околицях Торецька Сили оборони втримали всі атаки, однак окупанти просунулися в південній частині, зайнявши кілька вулиць у Залізному районі. Не зважаючи на те, що Торецький – це чи не єдиний напрямок, де за тиждень кількість боїв не зменшилась, а зросла, в росіян доволі скромні успіхи, як на армію, яка готувалася до захоплення цієї агломерації. Фронтальні міські бої в Торецьку суттєво зменшують темп наступу окупантів, а відсутність охоплення міста з кількох боків збільшує кількість втрат росіян при фронтальному наступі. 

Загрозливим для Сил оборони може стати розширення "Юр’ївського виступу" на захід у напрямку нашого укріпрайону в Олександрополі, який зараз атакують як з півдня, так і зі сходу.  

Карта. Покровськ-Торецьк_1707

Росія зробила ставку на Покровський фронт

Щоб зрозуміти, наскільки сильно ворог вкладається в цей напрямок, можна порівняти кількість боєзіткнень з іншими ділянками фронту. Наприклад, у рамках наступу на Куп’янськ відбулося 59 боїв, на фронті біля Часового Яру – 61 бій, а на Покровському – понад 280. Ворог не тільки атакує по всій довжині цього фронту, а й постійно змінює акценти своїх штурмів. У Карлівці ЗСУ зуміли повністю стримати окупантів, але дещо північніше росіяни змогли ще більше пробитися до Яснобродівки. Наразі не відомо, чи ЗСУ ще тримають позиції в селі, однак і зс РФ швидкими темпами просуваються до узбережжя Карлівського водосховища.

Утім на цей момент рашисти більше зосереджені на штурмі останнього укріпрайону на лівому березі річки Вовча – Новоселівці Першій, яку вони оточили та штурмують із трьох сторін. Наразі ворог перебуває за 500 м від східних околиць села, але зумів зайти в село з північного боку. Ситуація для ЗСУ тут є вкрай загрозливою. Хоча поспіх ворога, який після майже повної окупації Євгенівки просунувся до річки Вовча, може зіграти з ним злий жарт, адже рашисти також опинилися між двох вогнів, оскільки північніше, біля Прогресу, Сили оборони ще стримують їх. Можна констатувати, що росіянам врешті через 5 місяців після окупації Авдіївки майже повністю вдалося відтіснити ЗСУ на лівий берег річки Вовча, де були раніше підготовлені наші укріплені позиції. Зараз тільки Новоселівка Перша тримає оборону й не дає ворогам вивільнити ресурси для передислокації на інші ділянки, наприклад Торецьк. 

Карта. Покровськ_1707

Північніше на Покровському фронті окупанти одночасно продовжують реалізовувати два плани. По-перше, перерізати трасу Покровськ – Костянтинівка. Для цього вони штурмують Воздвиженку й Лозуватське. За тиждень ворог практично не мав успіху біля Воздвиженки, а тому перенаправив ресурси південніше і таки зумів прорвати тут нашу оборону і окупувати Лозуватське.

Однак гіршими є штурми вздовж залізничної колії в напрямку села Прогрес. Тут вони можуть, не форсуючи річки, пройти між двома водоймами – Вовчою і Казенним Торцем – і вийти у фланг Силам оборони, які оборонятимуться вздовж русла річок. Втім тут Сили оборони наразі стримують окупантів, як і на ділянці на північ від Очеретиного. 

Карта. Старомайорське_1707

Південний фронт, окупація Урожайного

Після кількох місяців штурмів рашисти таки зуміли зайти в центральну частину села Урожайне, а ЗСУ відійшли на його північні околиці. Окрім того, це дало ворогу змогу дещо покращити позиції в сусідньому Старомайорську. З одного боку, Сили оборони втратили два важливі села на Бердянському напрямку, які далися нам важкою ціною в ході минулорічного контрнаступу. Але з іншого, окупанти давно отримали завдання зрізати цей виступ і провести повну ревізію результатів контрнаступу. Через пів року активних штурмів ворог зумів вирівняти ділянку фронту між Приютним та Урожайним, але 80% звільнених минулого літа земель залишаються під контролем ЗСУ. Аналогічно ситуація розвивається і на Токмацькому напрямку, де Сили оборони вийшли з Роботиного, але тримають оборону й не дають рашистам просуватися далі вглиб наших територій. 

Карти створено на основі інформації, отриманої від Генерального штабу Збройних Сил України, а також з інших відкритих та перевірених джерел. Водночас карти не є максимально точними та лише умовно відображають тенденції в зоні бойових дій.

Теги:
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Війна з Росією
російська армія
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