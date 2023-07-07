Про це він розповів в етері Еспресо.

"Якщо говорити про касетні боєприпаси, то нам можуть передати касетні артилерійські снаряди М864. За різними даними у США таких снарядів 4,7 млн, які вони не використовують. Уявіть собі, яка це буде допомога фронту, коли ми почнемо застосовувати ці боєприпаси, вибиваючи противника з окопів. Таким чином ми зможемо нівелювати перевагу росіян, яку вони мають в особовому складі. Зазначу, що проти нас воює близько 400 тис. російських військових на фронті в Україні. Відповідно, касетні боєприпаси нам стануть дуже і дуже суттєвим доробком", - сказав військовий експерт.

Сергій Грабський додав, що касетні боєприпаси дадуть можливість ЗСУ зекономити сили та зберегти життя наших військовослужбовців, які зараз фактично проводять не військові, а поліцейські операції по зачистці бойових позицій, буквально виколупуючи ворога з кожного окопу.

Що відомо про касетні боєприпаси

Пакт 2008 року про заборону виробництва, використання і накопичення касетних боєприпасів був ухвалений 123 країнами, у тому числі більшістю з 28 членів НАТО. США, Росія та Україна не приєдналися до нього. РФ активно використовує касетні боєприпаси проти українців.

У грудні 2022 року Україна попросила США надати їй касетні боєприпаси для реактивних систем залпового вогню та артилерійських снарядів. Але у Байдена відмовилися їх надавати.

У лютому 2023 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав західних союзників надати нашій країні касетні боєприпаси.

Згодом Україна розширила свій запит до США щодо касетних боєприпасів. Київ закликав Вашингтон передати йому авіаційні касетні бомби MK-20, щоб переобладнати їх для безпілотників. Тоді стало відомо, що у Конгресі США існує певна підтримка прохання України, але адміністрація Байдена виступає категорично проти, оскільки касетні боєприпаси заборонені міжнародним договором 2008 року.

Пізніше чотири члени американського конгресу від Республіканської партії закликали президента США надіслати касетні боєприпаси в Україну.

Правозахисна організація Human Rights Watch закликала адміністрацію президента США Джо Байдена не надавати Україні касетні боєприпаси, заявивши про небезпеку для цивільних.

У Пентагоні заявили, що розглядають надання Україні касетних боєприпасів.

7 липня США оголосили про передачу Україні касетних боєприпасів



































