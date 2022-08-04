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Казахстан планує закупити турецькі бронемашини

4 серпня, 2022 четвер
11:28
Світ Казахстан

У Міноборони Казахстану планують придбати броньовані колісні машини турецького виробництва у той час, як придбало у вітчизняного виробника лише 6 машин

Про це повідомляє "Казінформ" з посиланням на заяву голови Асоціації підприємств оборонно-промислового комплексу Айбека Борисова.

За його словами, Борисов не розуміє, чому оборонне відомство віддає перевагу турецьким машинам, попри високу якість техніки вітчизняного виробництва. Згідно з заявою голови Асоціації, "якщо попередній міністр лобіював інтереси російського оборонпрому, то у діях нового простежується інтерес у бік турецьких компаній".

У Міноборони Казахстану відповіли, що питання закупівлі турецьких бронемашин буде розглянуте лише у разі ухвалення позитивного рішення внутрішньовідомчим дорадчим органом за підсумками випробувань. 

"Міністерством оборони на постійній основі здійснюється моніторинг ринку озброєння та військової техніки. Порядок прийняття зразків на озброєння чітко регламентований правилами озброєння, які є офіційним нормативним актом. Щодо турецьких машин, вони також вивчаються відповідно до процедури, визначеної документом", – йдеться в заяві міністерства.

У Міноборони також спростували заяви Борисова про закупівлю лише шести вітчизняних бронемашин. Так, у відомстві поінформували, що від 2016 року придбали у ТОВ "Казахстан Парамаунт Інжиніринг" 138 бронемашин "Арлан". Окрім того, 2022 року надійдуть ще 10 одиниць з бойовим модулем та 20 бронемашин "Арлан" – 2023 року.   

  • 25 липня The Wall Street Journal зазначив, що Казахстан побоюється російського вторгнення. Він приєднався до інших країн Центральної Азії вздовж південного кордону Росії, зберігаючи нейтралітет щодо вторгнення, залишивши Білорусь єдиною колишньою радянською державою, яка запропонувала повну підтримку. 

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