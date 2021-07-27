Керівництво АРМА викрили у розкраданні майже $400 тис.

Про це повідомила пресслужба СБУ.



Згідно з повідомленням, СБУ викрила керівництво АРМА у розкраданні арештованих коштів у сумі $395 тис., на які було накладено арешт судом та передано в управління Агентства.



Правоохоронці встановили, що замість зберігання в АРМА, ці кошти незаконно перевели на банківський рахунок підставної особи. За інформацією СБУ, це відбулося у злочинній змові керівництва відомства та приватних адвокатів.



Зазначається, що кошти вивели на підставі завідомо підробленого рішення Печерського суду Києва.



Правоохоронці провели обшуки за місцями роботи та фактичного проживання посадовців АРМА. Було вилучено речові докази, що підтверджують факт протиправного заволодіння коштами. Такожбуло розкрито банківську таємницю щодо руху вказаних коштів, проведено аналіз телефонних з'єднань посадовців Агентства та інших причетних осіб. В результаті було підтверджено факти контактів та особистих зустрічей у періоди часу, які мають значення для кримінального провадження.



За інформацією пресслужби, шістьом особам повідомлено про підозру у вчиненні злочину у складі організованої злочинної групи.

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