Керівництво НБУ і посол у Вашингтоні Маркарова обговорили з очільником Федерального резерву США стабілізацію економіки України
5 квітня Голова Національного банку України Кирило Шевченко разом із своїми заступниками та Надзвичайним та Повноважнем Послом України в США Оксаною Маркаровою провели онлайн-зустріч з Головою Ради керуючих Федеральної резервної системи США Джеромом Павеллом
Про це повідомляє НБУ.
"Учасники обговорили підсумки 40 днів війни Росії в Україні та її наслідки для світової економіки та фінансових ринків. Сторони також приділили увагу питанням стабілізації макроекономічної та фінансової ситуації в Україні. Національний банк України та ФРС США відзначили особливу важливість постійних взаємних комунікацій у час підвищеної економічної та фінансової невизначеності", - йдеться у повідомленні.
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