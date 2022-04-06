Керівництво НБУ і посол у Вашингтоні Маркарова обговорили з очільником Федерального резерву США стабілізацію економіки України

Про це повідомляє НБУ.

"Учасники обговорили підсумки 40 днів війни Росії в Україні та її наслідки для світової економіки та фінансових ринків. Сторони також приділили увагу питанням стабілізації макроекономічної та фінансової ситуації в Україні. Національний банк України та ФРС США відзначили особливу важливість постійних взаємних комунікацій у час підвищеної економічної та фінансової невизначеності", - йдеться у повідомленні.

Сукупна фінансова міжнародна підтримка України з початку війни перевищила $20 млрд

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