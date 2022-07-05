KFC та Pizza Hut остаточно йдуть з Росії

Про це йдеться у повідомленні компанії.

Передача KFC відбудеться у просунутій стадії та включає права на франшизу та мережу франчайзі. Чи зможе новий власник зберегти бренд у релізі не уточнюється.

Після цього компанія планує повністю залишити країну.

Також Yum Brands повідомила, що завершила продаж свого бізнесу Pizza Hut місцевому оператору, який проводить ребрендинг ресторанів.

Мережа KFC у Росії налічує 1,1 тисячі закладів.

На початку березня власник бренду KFC закрив у Росії свої ресторани. Однак більшість закладів KFC в країні працюють за франчайзинговою моделлю.

Нагадаємо, у середині травня McDonald's оголосив, що остаточно залишає Росію. Мережу викупив місцевий власник і перезапустив її під новим брендом "Вкусно и точка".

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