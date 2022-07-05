KFC та Pizza Hut остаточно йдуть з Росії
Власник франшизи KFC у Росії компанія Yum Brands веде переговори про продаж своїх ресторанів та прав на франшизу місцевому покупцю
Про це йдеться у повідомленні компанії.
Передача KFC відбудеться у просунутій стадії та включає права на франшизу та мережу франчайзі. Чи зможе новий власник зберегти бренд у релізі не уточнюється.
Після цього компанія планує повністю залишити країну.
Також Yum Brands повідомила, що завершила продаж свого бізнесу Pizza Hut місцевому оператору, який проводить ребрендинг ресторанів.
Мережа KFC у Росії налічує 1,1 тисячі закладів.
На початку березня власник бренду KFC закрив у Росії свої ресторани. Однак більшість закладів KFC в країні працюють за франчайзинговою моделлю.
- Нагадаємо, у середині травня McDonald's оголосив, що остаточно залишає Росію. Мережу викупив місцевий власник і перезапустив її під новим брендом "Вкусно и точка".
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