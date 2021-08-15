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Харків закупив турецькі автобуси

15 серпня, 2021 неділя
13:40
Економіка

Харків почав отримувати перші автобуси турецької марки Karsan

Днями сюди прибуло 9 машин, передає Еспресо.TV.

"Це 8-метрова модель Atak, розрахована на 58 пасажирів, із заднім розташуванням двигуна (IVECO, 185 л. С.), А також її молодша модель Jest+ довжиною 5,8 м, з салоном на 22 місця та двигуном попереду (IVECO , 170 л)", - розповідає Автоцентр.

В обох моделях є низький рівень полів, оскільки Atak підтримує перевезення людей з обмеженими фізичними можливостями.

На День міста, що святкуватиметься у Харкові 23 серпня, автобусів обох моделей буде уже 40 штук. А до листопада їх кількість зросте до 150 одиниць.


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