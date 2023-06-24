Ниточки, які тягнуться від скандального одеського військкома Борисова, який "попалився" на елітній нерухомості та люксових авто, можуть звʼязати руки багатьом іншим поки що не відомим фігурантам.

Треба тільки за ці ниточки як слід потягнути. Було б бажання.

Розповідаю.

Візьмемо один факт з життя пана Борисова — його перебування за кордоном з 22 грудня 2022 року до 18 січня 2023 року.

Цього встановленого факту досить, аби підібратися до наступної особи — яка відповідає за контррозвідувальне забезпечення ЗСУ. Про виїзд під час війни за межі України керівника центру комплектування (військкома) повинен знати військовий контррозвідник. Оскільки за кордоном він представляє інтерес для спецслужб (і в першу чергу російських). Де гарантія, що у цій поїздці Борисова не могли завербувати?

Так от цікаво, хто Департаменту військової контррозвідки МО погодив це закордонне турне? Очевидно, що ця людина або була куплена Борисовим, або вчинила службове недбальство, за яке доведеться відповідати.

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Хто ця людина? Мар'яно Безугла, можете поцікавитись на комітеті. Або й викликати його начальників, згідно з функціоналом парламентського контролю.

Може ж виявитися, що ми маємо ціле "злочинне угрупування", яке діяло в інтересах поки що невідомо кого.

Після повернення з Іспанії у січні Борисов ще 5 місяців був при посаді. І якби не журналісти, що підняли цей скандал, схоже, до подібних персон на рівні усіх антикорупційних і контррозвідувальних органів — нуль питань.

Радує одне. Що влада вимушена реагувати на запити суспільства. А сьогодні він такий, що Борисов залишився без посади. Але цього ж ще мало, ні?

Джерело

Про автора. Віктор Шлінчак, голова правління Інституту світової політики, керівник інформаційного агентства Главком

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