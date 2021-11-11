Через зараження штамом "Дельта" хворі на COVID-19 споживають у шість разів більше кисню порівняно з весняними випадками

Про це повідомляє МОЗ.



“Зараз один хворий на COVID-19 споживає у 5-6 разів більше кисню, ніж це було навесні. Зокрема, якщо 11 жовтня добова кількість спожитого рідкого кисню становила 279 тонн, то вже 7 листопада – 378 тонн за добу. Різниця – майже 100 тонн!“ - йдеться у повідомленні.



У міністерстві зазначили, що загальне виробництво профільними підприємствами кисню зараз складає близько 400 тонн на добу. Менше ніж за місяць добове споживання балонів із газоподібним киснем зросло майже вдвічі.







“Так, якщо 19 жовтня по всій Україні було спожито 6 841 балон, то вже 7 листопада – 11 594 балони. При цьому середній лікарні, яка приймає хворих на COVID-19, одного балону газоподібного кисню вистачає на 15-30 хвилин роботи”, - повідомляє МОЗ.



За інформацією міністерства, в Україні зайнято 67% ліжок із підведеним киснем для хворих на COVID-19.



Нагадаємо, за добу 10 листопада 2021 року в Україні зафіксували 24747 нових підтверджених випадків COVID-19. Від коронавірусу померли 652 людини, одужали - 18896 пацієнтів.



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