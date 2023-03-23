Кіберполіція викрила зловмисників, які задонатили 200 тисяч гривень російській армії
Кіберполіція викрила зловмисників, які задонатили на потреби російської армії та терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР" 200 тисяч гривень
Про це пише Національна поліція України.
Зазначається, що кошти злочинці переводили на російські криптогаманці. Інформацію про збори на армію РФ вони отримували з пропагандистських Telegram-каналів.
Також, за результатами оперативних заходів, правоохоронці заблокували 8 криптогаманців, які були утворені росіянами, із майже двома мільйонами гривень на рахунках.
Колаборанти проживають у Києві, в Харківській та Кіровоградській областях, там було проведено обшуки.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-5 (Фінансування тероризму) Кримінального кодексу України.
- СБУ викрила понад 2 тисячі ботів РФ, створених у Хмельницькій області, які поширювали дезінформацію про війну і закликали українців ухилятися від мобілізації.
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