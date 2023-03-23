Про це пише Національна поліція України.

Зазначається, що кошти злочинці переводили на російські криптогаманці. Інформацію про збори на армію РФ вони отримували з пропагандистських Telegram-каналів.

Також, за результатами оперативних заходів, правоохоронці заблокували 8 криптогаманців, які були утворені росіянами, із майже двома мільйонами гривень на рахунках.

Колаборанти проживають у Києві, в Харківській та Кіровоградській областях, там було проведено обшуки.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-5 (Фінансування тероризму) Кримінального кодексу України.