Про це інформує Центр національного спротиву.

Активісти з кіберспротиву зламали блогера, добровольця та оператора БПЛА Михайла Лучіна.

Окупант став відомий після того, як поширив відео використання російськими військовими хімічної зброї, а саме скидання гранати К-51 з дрона на позиції Збройних Сил України.

Кіберфахівці отримали докази того, що Лучін перепродає безпілотники, які йому купують та передають в Донецьк волонтери.

"Йдеться про ідейного ворога, адже він не приховує, що вбиває українців добровільно. В переписуванні він активно критикує кадировців й всю армію РФ, яка "ховається за спинами армій "ЛДНР", - пише відомство.