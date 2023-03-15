Кіберспротив зламав пошту російського оператора дронів, який прославився відео з використанням РФ хімічної зброї проти ЗСУ
Хакери зламали електронну пошту оператора безпілотника армії РФ, який поширив відеопідтвердження застосування ворогом хімічної зброї проти ЗСУ
Про це інформує Центр національного спротиву.
Активісти з кіберспротиву зламали блогера, добровольця та оператора БПЛА Михайла Лучіна.
Окупант став відомий після того, як поширив відео використання російськими військовими хімічної зброї, а саме скидання гранати К-51 з дрона на позиції Збройних Сил України.
Кіберфахівці отримали докази того, що Лучін перепродає безпілотники, які йому купують та передають в Донецьк волонтери.
"Йдеться про ідейного ворога, адже він не приховує, що вбиває українців добровільно. В переписуванні він активно критикує кадировців й всю армію РФ, яка "ховається за спинами армій "ЛДНР", - пише відомство.
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