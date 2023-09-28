Київ, Харків та Одеса "лідирують" за кількістю порушень мовного законодавства, – Офіс уповноваженого
Київ, Харків та Одеса "лідирують" за кількістю звернень щодо порушення мовного законодавства. Так, із початку року на Одещині зареєстровано 266 скарг
Про це на брифінгу в Ukraine Media Center Odesa заявила представниця Уповноваженого із захисту державної мови на півдні України Ярослава Вітко-Присяжнюк.
"Лідерство за зверненнями щодо мовних порушень стабільно тримає Київ, далі йдуть Харків та Одеса. Але я б не називала це антирейтингом. Це не тільки про кількість порушень, це про активність громадян, їхню правову обізнаність, бажання захищати свої мовні права та відстоювати мовне законодавство", - сказала вона.
За її словами, найбільше скарг – на відмову обслуговувати українською, але й порушення у сфері освіти.
"Найбільше звернень щодо порушень фіксується у сфері обслуговування, далі йдуть такі сфера як інтернет, реклама, інформація для загального ознайомлення (вивіски, таблички, оголошення). Також були поодинокі звернення щодо порушення мовного законодавства у сферах освіти та охорони здоров'я", - повідомила Вітко-Присяжнюк.
Представниця Уповноваженого зазначила, що за результатами здійснення заходів державного контролю щодо декількох депутатів Одеської міської ради, які на сесіях послуговувались недержавною мовою, були складені протоколи про адміністративне правопорушення.
- З 16 липня 2022 року за порушення норм мовного закону передбачено адміністративну відповідальність. Це можуть бути попередження або штрафи в розмірі від 3400 до 8500 грн, якщо порушення вчинено вперше. За повторне порушення накладатиметься штраф від 8500 до 11900 грн. Штрафи можуть бути накладені за порушення мовного закону у сфері освіти, науки, культури, книговидання, користувацьких інтерфейсів, у сфері інформації для загального ознайомлення, публічних заходів, реклами, технічної та проєктної інформації, охорони здоров'я, спорту, телекомунікацій, поштового зв'язку та транспорту.
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