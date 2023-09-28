Київ, Харків та Одеса "лідирують" за кількістю порушень мовного законодавства, – Офіс уповноваженого

Про це на брифінгу в Ukraine Media Center Odesa заявила представниця Уповноваженого із захисту державної мови на півдні України Ярослава Вітко-Присяжнюк.

"Лідерство за зверненнями щодо мовних порушень стабільно тримає Київ, далі йдуть Харків та Одеса. Але я б не називала це антирейтингом. Це не тільки про кількість порушень, це про активність громадян, їхню правову обізнаність, бажання захищати свої мовні права та відстоювати мовне законодавство", - сказала вона.

За її словами, найбільше скарг – на відмову обслуговувати українською, але й порушення у сфері освіти.

"Найбільше звернень щодо порушень фіксується у сфері обслуговування, далі йдуть такі сфера як інтернет, реклама, інформація для загального ознайомлення (вивіски, таблички, оголошення). Також були поодинокі звернення щодо порушення мовного законодавства у сферах освіти та охорони здоров'я", - повідомила Вітко-Присяжнюк.

Представниця Уповноваженого зазначила, що за результатами здійснення заходів державного контролю щодо декількох депутатів Одеської міської ради, які на сесіях послуговувались недержавною мовою, були складені протоколи про адміністративне правопорушення.